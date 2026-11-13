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Развожаев рассказал, как запитываются объекты жизнеобеспечения Севастополя - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Развожаев рассказал, как запитываются объекты жизнеобеспечения Севастополя
Развожаев рассказал, как запитываются объекты жизнеобеспечения Севастополя - 13.11.2026, ПРАЙМ
Развожаев рассказал, как запитываются объекты жизнеобеспечения Севастополя
Все важные объекты жизнеобеспечения Севастополя в условиях энергодефицита запитываются в первую очередь, заявил губернатор региона Михаил Развожаев. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T17:04+0300
2026-11-13T17:04+0300
севастополь
михаил развожаев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875212266.jpg?1794578679
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - ПРАЙМ. Все важные объекты жизнеобеспечения Севастополя в условиях энергодефицита запитываются в первую очередь, заявил губернатор региона Михаил Развожаев. В ночь на пятницу в Севастополе был снят режим временного ограничения электроснабжения, который вводился во избежание аварии в энергосистеме, сообщало "Севастопольэнерго". "В этих условиях электроэнергия в первую очередь подается на котельные и другие важные объекты жизнеобеспечения. Все городские котельные подключены к промышленному питанию либо обеспечены резервными источниками энергии. По такому же принципу запитаны объекты водоснабжения и другие системы, от которых напрямую зависит жизнь города", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс". Из-за ремонтных работ на магистральных сетях и повреждений энергетической инфраструктуры за пределами региона в город периодически не поступает от 25 до 50% необходимой мощности, отметил он. Кроме того, энергосистема продолжает подвергаться атакам, поэтому прогнозировать ее работу на длительный срок сейчас невозможно, сообщил губернатор. Он добавил, что равномерное отключение всех потребителей технически невыполнимо. Особое внимание будет уделено многоквартирным домам с индивидуальным отоплением, добавил он. В ночное время, когда это позволяет режим работы энергосистемы, важно обеспечить работу газовых котлов, чтобы не допускать остановки отопления. Губернатор попросил жителей с пониманием относиться к ограничениям, которые сейчас они необходимы, чтобы сохранить устойчивость энергосистемы и обеспечить работу котельных, водоснабжения и других критически важных объектов.
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севастополь, михаил развожаев
СЕВАСТОПОЛЬ, Михаил Развожаев
17:04 13.11.2026
 
Развожаев рассказал, как запитываются объекты жизнеобеспечения Севастополя

Развожаев: все важные объекты жизнеобеспечения Севастополя запитываются в первую очередь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - ПРАЙМ. Все важные объекты жизнеобеспечения Севастополя в условиях энергодефицита запитываются в первую очередь, заявил губернатор региона Михаил Развожаев.
В ночь на пятницу в Севастополе был снят режим временного ограничения электроснабжения, который вводился во избежание аварии в энергосистеме, сообщало "Севастопольэнерго".
"В этих условиях электроэнергия в первую очередь подается на котельные и другие важные объекты жизнеобеспечения. Все городские котельные подключены к промышленному питанию либо обеспечены резервными источниками энергии. По такому же принципу запитаны объекты водоснабжения и другие системы, от которых напрямую зависит жизнь города", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
Из-за ремонтных работ на магистральных сетях и повреждений энергетической инфраструктуры за пределами региона в город периодически не поступает от 25 до 50% необходимой мощности, отметил он. Кроме того, энергосистема продолжает подвергаться атакам, поэтому прогнозировать ее работу на длительный срок сейчас невозможно, сообщил губернатор. Он добавил, что равномерное отключение всех потребителей технически невыполнимо.
Особое внимание будет уделено многоквартирным домам с индивидуальным отоплением, добавил он. В ночное время, когда это позволяет режим работы энергосистемы, важно обеспечить работу газовых котлов, чтобы не допускать остановки отопления. Губернатор попросил жителей с пониманием относиться к ограничениям, которые сейчас они необходимы, чтобы сохранить устойчивость энергосистемы и обеспечить работу котельных, водоснабжения и других критически важных объектов.
 
СЕВАСТОПОЛЬМихаил Развожаев
 
 
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