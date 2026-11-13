https://1prime.ru/20261113/reaktor-875199313.html

Лихачев: каждый шестой ядерный реактор в мире создан по российскому проекту

Лихачев: каждый шестой ядерный реактор в мире создан по российскому проекту - 13.11.2026, ПРАЙМ

Лихачев: каждый шестой ядерный реактор в мире создан по российскому проекту

Каждый шестой работающий сегодня ядерный реактор в мире создан по российскому проекту, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T12:31+0300

2026-11-13T12:31+0300

2026-11-13T12:35+0300

россия

алексей лихачев

росатом

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875199313.jpg?1794562514

АНТАЛЬЯ, 13 ноя - ПРАЙМ. Каждый шестой работающий сегодня ядерный реактор в мире создан по российскому проекту, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Каждый шестой работающий реактор в мире - это реактор, созданный по российскому дизайну, по российскому проекту", - сказал Лихачев на открытии бизнес дня "Мировых атомных дней". По его словам, за последнее десятилетие стало ясно, что атомная энергетика не просто востребована, а безальтернативна для перехода к устойчивому мирового энергетическому балансу.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, алексей лихачев, росатом