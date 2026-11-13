https://1prime.ru/20261113/reaktor-875199313.html
Лихачев: каждый шестой ядерный реактор в мире создан по российскому проекту
Лихачев: каждый шестой ядерный реактор в мире создан по российскому проекту - 13.11.2026, ПРАЙМ
Лихачев: каждый шестой ядерный реактор в мире создан по российскому проекту
Каждый шестой работающий сегодня ядерный реактор в мире создан по российскому проекту, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T12:31+0300
2026-11-13T12:31+0300
2026-11-13T12:35+0300
россия
алексей лихачев
росатом
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АНТАЛЬЯ, 13 ноя - ПРАЙМ. Каждый шестой работающий сегодня ядерный реактор в мире создан по российскому проекту, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Каждый шестой работающий реактор в мире - это реактор, созданный по российскому дизайну, по российскому проекту", - сказал Лихачев на открытии бизнес дня "Мировых атомных дней". По его словам, за последнее десятилетие стало ясно, что атомная энергетика не просто востребована, а безальтернативна для перехода к устойчивому мирового энергетическому балансу.
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россия, алексей лихачев, росатом
РОССИЯ, Алексей Лихачев, Росатом
Лихачев: каждый шестой ядерный реактор в мире создан по российскому проекту
Лихачев: каждый шестой работающий ядерный реактор в мире создан по российскому проекту
АНТАЛЬЯ, 13 ноя - ПРАЙМ. Каждый шестой работающий сегодня ядерный реактор в мире создан по российскому проекту, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Каждый шестой работающий реактор в мире - это реактор, созданный по российскому дизайну, по российскому проекту", - сказал Лихачев на открытии бизнес дня "Мировых атомных дней".
По его словам, за последнее десятилетие стало ясно, что атомная энергетика не просто востребована, а безальтернативна для перехода к устойчивому мирового энергетическому балансу.