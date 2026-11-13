https://1prime.ru/20261113/reguljator-875211123.html

Турецкий регулятор адаптировался под новые условия работы АЭС "Аккую"

Турецкий регулятор адаптировался под новые условия работы АЭС "Аккую" - 13.11.2026, ПРАЙМ

Турецкий регулятор адаптировался под новые условия работы АЭС "Аккую"

Турецкий регулятор при лицензировании первой в стране атомной электростанции "Аккую" адаптировался под новые условия работы, в том числе обмениваясь опытом с... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T16:34+0300

2026-11-13T16:34+0300

2026-11-13T16:34+0300

турция

анталья

алексей лихачев

аэс "аккую"

ростехнадзор

росатом

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АНТАЛЬЯ (Турция), 13 ноя - ПРАЙМ, Заман Рамазанов. Турецкий регулятор при лицензировании первой в стране атомной электростанции "Аккую" адаптировался под новые условия работы, в том числе обмениваясь опытом с "Ростехнадзором", заявил РИА Новости руководитель департамента ядерных установок Агентства по ядерному регулированию Турции (NDK) Аныл Бельме. Агентство в мае выдало компании "Аккую Нуклеар" разрешение на пусконаладочные работы на втором энергоблоке АЭС "Аккую". Аналогичное разрешение на работы на первом блоке было выдано в декабре 2023 года. "В работе нашего регулятора и "Ростехнадзора", хотя она и схожа, есть небольшие различия, мы выясняли, как с ними взаимодействовать. Иногда нам говорили, что в "Ростехнадзоре" делают таким образом, если этот метод подходил под наше законодательство, то мы заимствовали опыт. Мы адаптировали свои условия работы, а в некоторых моментах "Аккую" пришлось менять подходы", - сообщил Бельме на полях "Всемирных атомных дней", организованных "Росатомом" в турецкой Анталье. Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявлял, что пуск реактора первого блока АЭС "Аккую" в Турции намечен на вторую половину декабря. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".

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турция, анталья, алексей лихачев, аэс "аккую", ростехнадзор, росатом