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Несколько рейсов в аэропорту Владивостока задерживаются из-за тумана

Несколько рейсов в аэропорту Владивостока задерживаются из-за тумана - 13.11.2026, ПРАЙМ

Несколько рейсов в аэропорту Владивостока задерживаются из-за тумана

Сразу несколько рейсов в аэропорту Владивостока задерживаются из-за тумана, сообщает пресс-служба воздушной гавани. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T05:43+0300

2026-11-13T05:43+0300

2026-11-13T05:43+0300

бизнес

владивосток

южно-сахалинск

новосибирск

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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - ПРАЙМ. Сразу несколько рейсов в аэропорту Владивостока задерживаются из-за тумана, сообщает пресс-служба воздушной гавани. "В связи с метеоусловиями в Международном аэропорту Владивосток наблюдаются задержки рейсов", – говорится в сообщении. Согласно онлайн-табло, задержки коснулись рейсов в Южно-Сахалинск и Новосибирск. В пресс-службе аэропорта попросили пассажиров всех ближайших рейсов заранее уточнять статус своего рейса. Также в аэропорту корреспонденту РИА Новости пояснили, что задержки связаны с повышенной туманностью.

владивосток

южно-сахалинск

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бизнес, владивосток, южно-сахалинск, новосибирск