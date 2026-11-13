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Несколько рейсов в аэропорту Владивостока задерживаются из-за тумана
Несколько рейсов в аэропорту Владивостока задерживаются из-за тумана - 13.11.2026, ПРАЙМ
Несколько рейсов в аэропорту Владивостока задерживаются из-за тумана
Сразу несколько рейсов в аэропорту Владивостока задерживаются из-за тумана, сообщает пресс-служба воздушной гавани. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T05:43+0300
2026-11-13T05:43+0300
2026-11-13T05:43+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - ПРАЙМ. Сразу несколько рейсов в аэропорту Владивостока задерживаются из-за тумана, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"В связи с метеоусловиями в Международном аэропорту Владивосток наблюдаются задержки рейсов", – говорится в сообщении.
Согласно онлайн-табло, задержки коснулись рейсов в Южно-Сахалинск и Новосибирск. В пресс-службе аэропорта попросили пассажиров всех ближайших рейсов заранее уточнять статус своего рейса.
Также в аэропорту корреспонденту РИА Новости пояснили, что задержки связаны с повышенной туманностью.
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бизнес, владивосток, южно-сахалинск, новосибирск
Бизнес, Владивосток, Южно-Сахалинск, НОВОСИБИРСК
Несколько рейсов в аэропорту Владивостока задерживаются из-за тумана
В аэропорту Владивостока из-за тумана задерживаются несколько рейсов
ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - ПРАЙМ. Сразу несколько рейсов в аэропорту Владивостока задерживаются из-за тумана, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"В связи с метеоусловиями в Международном аэропорту Владивосток наблюдаются задержки рейсов", – говорится в сообщении.
Согласно онлайн-табло, задержки коснулись рейсов в Южно-Сахалинск и Новосибирск. В пресс-службе аэропорта попросили пассажиров всех ближайших рейсов заранее уточнять статус своего рейса.
Также в аэропорту корреспонденту РИА Новости пояснили, что задержки связаны с повышенной туманностью.