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Несколько рейсов в аэропорту Владивостока задерживаются из-за тумана - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Несколько рейсов в аэропорту Владивостока задерживаются из-за тумана
Несколько рейсов в аэропорту Владивостока задерживаются из-за тумана - 13.11.2026, ПРАЙМ
Несколько рейсов в аэропорту Владивостока задерживаются из-за тумана
Сразу несколько рейсов в аэропорту Владивостока задерживаются из-за тумана, сообщает пресс-служба воздушной гавани. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T05:43+0300
2026-11-13T05:43+0300
бизнес
владивосток
южно-сахалинск
новосибирск
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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - ПРАЙМ. Сразу несколько рейсов в аэропорту Владивостока задерживаются из-за тумана, сообщает пресс-служба воздушной гавани. "В связи с метеоусловиями в Международном аэропорту Владивосток наблюдаются задержки рейсов", – говорится в сообщении. Согласно онлайн-табло, задержки коснулись рейсов в Южно-Сахалинск и Новосибирск. В пресс-службе аэропорта попросили пассажиров всех ближайших рейсов заранее уточнять статус своего рейса. Также в аэропорту корреспонденту РИА Новости пояснили, что задержки связаны с повышенной туманностью.
владивосток
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бизнес, владивосток, южно-сахалинск, новосибирск
Бизнес, Владивосток, Южно-Сахалинск, НОВОСИБИРСК
05:43 13.11.2026
 
Несколько рейсов в аэропорту Владивостока задерживаются из-за тумана

В аэропорту Владивостока из-за тумана задерживаются несколько рейсов

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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - ПРАЙМ. Сразу несколько рейсов в аэропорту Владивостока задерживаются из-за тумана, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"В связи с метеоусловиями в Международном аэропорту Владивосток наблюдаются задержки рейсов", – говорится в сообщении.
Согласно онлайн-табло, задержки коснулись рейсов в Южно-Сахалинск и Новосибирск. В пресс-службе аэропорта попросили пассажиров всех ближайших рейсов заранее уточнять статус своего рейса.
Также в аэропорту корреспонденту РИА Новости пояснили, что задержки связаны с повышенной туманностью.
 
БизнесВладивостокЮжно-СахалинскНОВОСИБИРСК
 
 
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