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Основа кооперации РФ и КНР в фармацевтике - исследования, а не торговля
Основа кооперации РФ и КНР в фармацевтике - исследования, а не торговля - 13.11.2026, ПРАЙМ
Основа кооперации РФ и КНР в фармацевтике - исследования, а не торговля
Сотрудничество РФ и КНР в области медицины и фармацевтики основывается больше на технологическом обмене, совместных исследованиях и производстве, чем торговле,... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T15:54+0300
2026-11-13T15:54+0300
2026-11-13T16:09+0300
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ПЕКИН, 13 ноя - ПРАЙМ. Сотрудничество РФ и КНР в области медицины и фармацевтики основывается больше на технологическом обмене, совместных исследованиях и производстве, чем торговле, сказал в пятницу журналистам торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский. "Основа для сотрудничества (России и Китая - ред.) в области медицины и фармацевтики - это больше технологический обмен, исследования и совместное производство", - сказал Дахновский. По его словам, поставки лекарственных средств из России в Китай на сегодняшний день небольшие, так как в двух странах действую разные стандарты и требования к клиническим испытаниям. "Это очень серьезно, если мы говорим даже о БАДах, для регистрации которых требуется до двух лет, то вы можете себе представить, сколько требуется времени и сил для регистрации лекарственных средств. Поэтому пока, скорее, это поставки компонентов для лекарственных средств, они есть", указал он. Дахновский добавил, что поставки чистой химии из Китая в Россию также ведутся и будут дальше расти. "Но, если мы говорим о фармацевтике, то здесь больше совместное сотрудничество, а не чистая торговля", - указал он.
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Основа кооперации РФ и КНР в фармацевтике - исследования, а не торговля
Дахновский: сотрудничество РФ и КНР в медицине и фармацевтике основывается на производстве
ПЕКИН, 13 ноя - ПРАЙМ. Сотрудничество РФ и КНР в области медицины и фармацевтики основывается больше на технологическом обмене, совместных исследованиях и производстве, чем торговле, сказал в пятницу журналистам торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский.
"Основа для сотрудничества (России и Китая - ред.) в области медицины и фармацевтики - это больше технологический обмен, исследования и совместное производство", - сказал Дахновский.
По его словам, поставки лекарственных средств из России в Китай на сегодняшний день небольшие, так как в двух странах действую разные стандарты и требования к клиническим испытаниям.
"Это очень серьезно, если мы говорим даже о БАДах, для регистрации которых требуется до двух лет, то вы можете себе представить, сколько требуется времени и сил для регистрации лекарственных средств. Поэтому пока, скорее, это поставки компонентов для лекарственных средств, они есть", указал он.
Дахновский добавил, что поставки чистой химии из Китая в Россию также ведутся и будут дальше расти.
"Но, если мы говорим о фармацевтике, то здесь больше совместное сотрудничество, а не чистая торговля", - указал он.