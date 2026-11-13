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Бетонирование фундамента АЭС "Пакш-2" в Венгрии завершается, заявил Лихачев
Бетонирование фундамента АЭС "Пакш-2" в Венгрии завершается, заявил Лихачев - 13.11.2026, ПРАЙМ
Бетонирование фундамента АЭС "Пакш-2" в Венгрии завершается, заявил Лихачев
Бетонирование фундамента АЭС "Пакш-2", строящейся в Венгрии с участием России, находится на завершающей стадии, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T18:35+0300
2026-11-13T18:35+0300
2026-11-13T18:35+0300
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алексей лихачев
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АНТАЛЬЯ (Турция), 13 ноя - ПРАЙМ. Бетонирование фундамента АЭС "Пакш-2", строящейся в Венгрии с участием России, находится на завершающей стадии, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Хочу подчеркнуть, что в этом году мы начали работу с первого бетона на пятом блоке и вся фундаментная плита пятого и шестого блока (по другой классификации, первого и второго блоков АЭС "Пакш-2" - ред.) находится в завершающейся стадии", - сказал Лихачев журналистам на "Мировых атомных днях". Он отметил, что работа по АЭС "Пакш-2" в Венгрии ни на минуту не прекращается. "Но, конечно, вы понимаете, что двигаться по проекту мы можем только с той скоростью, с которой нам позволит заказчик", - добавил Лихачев. Он подчеркнул, что "Росатом" с оптимизмом смотрит вперед, так как эта работа ведется в первую очередь в интересах венгерского народа. По словам Лихачева, нет никаких сомнений, что "Росатом" по итогам года выполнит производственную программу по проекту АЭС "Пакш-2". "Поэтапно сдаем работы заказчику - компании "Пакш-2" под контролем и венгерского, и российского правительства. Сейчас мы должны составить сначала финансовый, а потом производственный план на следующий год", - добавил Лихачев.
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газ, россия, венгрия, алексей лихачев, пакш-2, росатом
Газ, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Алексей Лихачев, Пакш-2, Росатом
Бетонирование фундамента АЭС "Пакш-2" в Венгрии завершается, заявил Лихачев
"Росатом": бетонирование фундамента АЭС "Пакш-2" в Венгрии находится на завершающей стадии
АНТАЛЬЯ (Турция), 13 ноя - ПРАЙМ. Бетонирование фундамента АЭС "Пакш-2", строящейся в Венгрии с участием России, находится на завершающей стадии, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Хочу подчеркнуть, что в этом году мы начали работу с первого бетона на пятом блоке и вся фундаментная плита пятого и шестого блока (по другой классификации, первого и второго блоков АЭС "Пакш-2
" - ред.) находится в завершающейся стадии", - сказал Лихачев
журналистам на "Мировых атомных днях".
Он отметил, что работа по АЭС "Пакш-2" в Венгрии
ни на минуту не прекращается.
"Но, конечно, вы понимаете, что двигаться по проекту мы можем только с той скоростью, с которой нам позволит заказчик", - добавил Лихачев.
Он подчеркнул, что "Росатом
" с оптимизмом смотрит вперед, так как эта работа ведется в первую очередь в интересах венгерского народа.
По словам Лихачева, нет никаких сомнений, что "Росатом" по итогам года выполнит производственную программу по проекту АЭС "Пакш-2".
"Поэтапно сдаем работы заказчику - компании "Пакш-2" под контролем и венгерского, и российского правительства. Сейчас мы должны составить сначала финансовый, а потом производственный план на следующий год", - добавил Лихачев.