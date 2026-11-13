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Оверчук: Россия заинтересована в поставках сельхозпродукции из Афганистана - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Оверчук: Россия заинтересована в поставках сельхозпродукции из Афганистана
Оверчук: Россия заинтересована в поставках сельхозпродукции из Афганистана - 13.11.2026, ПРАЙМ
Оверчук: Россия заинтересована в поставках сельхозпродукции из Афганистана
Россия заинтересована в поставках сельхозпродукции из Афганистана, а также готова содействовать модернизации энергетики и развитию транспортной инфраструктуры... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T00:42+0300
2026-11-13T00:42+0300
россия
афганистан
алексей оверчук
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КАБУЛ, 13 ноя - ПРАЙМ. Россия заинтересована в поставках сельхозпродукции из Афганистана, а также готова содействовать модернизации энергетики и развитию транспортной инфраструктуры страны, заявил заместитель главы правительства РФ Алексей Оверчук. Российская делегация во главе с Оверчуком в четверг прибыла с визитом в Афганистан. По словам вице-премьера, в Кабул прибыла большая бизнес-делегация - более 70 человек, представляющих порядка 60 российских компаний, которые непосредственно заинтересованы в развитии отношений с Афганистаном. "Сегодня говорили и о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства. И речь шла не только о поставках сельскохозяйственной продукции из России в Афганистан, но и мы заинтересованы в том, чтобы и афганская продукция поступала на наш рынок. И сегодня мы видим расширение ассортимента этой продукции. Прежде всего, свежие фрукты, овощи начинают появляться, и сегодня тоже были заключены такие контракты", - сказал Оверчук по итогам визита в Афганистан российской делегации. По его словам, Россия готова оказывать содействие также в модернизации энергетического сектора Афганистана, в развитии транспортно-логистического комплекса.
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россия, афганистан, алексей оверчук
РОССИЯ, АФГАНИСТАН, Алексей Оверчук
00:42 13.11.2026
 
Оверчук: Россия заинтересована в поставках сельхозпродукции из Афганистана

Оверчук: Россия заинтересована в поставках сельхозпродукции из Афганистана

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КАБУЛ, 13 ноя - ПРАЙМ. Россия заинтересована в поставках сельхозпродукции из Афганистана, а также готова содействовать модернизации энергетики и развитию транспортной инфраструктуры страны, заявил заместитель главы правительства РФ Алексей Оверчук.
Российская делегация во главе с Оверчуком в четверг прибыла с визитом в Афганистан. По словам вице-премьера, в Кабул прибыла большая бизнес-делегация - более 70 человек, представляющих порядка 60 российских компаний, которые непосредственно заинтересованы в развитии отношений с Афганистаном.
"Сегодня говорили и о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства. И речь шла не только о поставках сельскохозяйственной продукции из России в Афганистан, но и мы заинтересованы в том, чтобы и афганская продукция поступала на наш рынок. И сегодня мы видим расширение ассортимента этой продукции. Прежде всего, свежие фрукты, овощи начинают появляться, и сегодня тоже были заключены такие контракты", - сказал Оверчук по итогам визита в Афганистан российской делегации.
По его словам, Россия готова оказывать содействие также в модернизации энергетического сектора Афганистана, в развитии транспортно-логистического комплекса.
 
РОССИЯАФГАНИСТАНАлексей Оверчук
 
 
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