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Оверчук: Россия заинтересована в поставках сельхозпродукции из Афганистана

Оверчук: Россия заинтересована в поставках сельхозпродукции из Афганистана - 13.11.2026, ПРАЙМ

Оверчук: Россия заинтересована в поставках сельхозпродукции из Афганистана

Россия заинтересована в поставках сельхозпродукции из Афганистана, а также готова содействовать модернизации энергетики и развитию транспортной инфраструктуры... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T00:42+0300

2026-11-13T00:42+0300

2026-11-13T00:42+0300

россия

афганистан

алексей оверчук

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КАБУЛ, 13 ноя - ПРАЙМ. Россия заинтересована в поставках сельхозпродукции из Афганистана, а также готова содействовать модернизации энергетики и развитию транспортной инфраструктуры страны, заявил заместитель главы правительства РФ Алексей Оверчук. Российская делегация во главе с Оверчуком в четверг прибыла с визитом в Афганистан. По словам вице-премьера, в Кабул прибыла большая бизнес-делегация - более 70 человек, представляющих порядка 60 российских компаний, которые непосредственно заинтересованы в развитии отношений с Афганистаном. "Сегодня говорили и о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства. И речь шла не только о поставках сельскохозяйственной продукции из России в Афганистан, но и мы заинтересованы в том, чтобы и афганская продукция поступала на наш рынок. И сегодня мы видим расширение ассортимента этой продукции. Прежде всего, свежие фрукты, овощи начинают появляться, и сегодня тоже были заключены такие контракты", - сказал Оверчук по итогам визита в Афганистан российской делегации. По его словам, Россия готова оказывать содействие также в модернизации энергетического сектора Афганистана, в развитии транспортно-логистического комплекса.

афганистан

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россия, афганистан, алексей оверчук