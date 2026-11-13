Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спрос на гончарные мастер-классы в России вырос на 31% за год - 13.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261113/rossija-875188265.html
Спрос на гончарные мастер-классы в России вырос на 31% за год
Спрос на гончарные мастер-классы в России вырос на 31% за год - 13.11.2026, ПРАЙМ
Спрос на гончарные мастер-классы в России вырос на 31% за год
Спрос на услуги по гончарным мастер-классам в России за девять месяцев 2026 года вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T09:45+0300
2026-11-13T09:52+0300
бизнес
россия
финансы
москва
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875188265.jpg?1794552767
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Спрос на услуги по гончарным мастер-классам в России за девять месяцев 2026 года вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в "Авито Услугах". "По данным аналитики, спрос на услуги по лепке из глины остается высоким вне зависимости от формата - он увеличился на 15% к началу осени и на 31% за год", - сказали в сервисе. Отмечается, что гончарное мастерство сегодня выполняет роль не только популярного хобби, но и места для досуга семьи, друзей, пар и коллег. Также россияне в мастерской отмечают дни рождения и устраивают корпоратив. Добавляется, что этой осенью россияне искали услуги, связанные с лепкой из глины, почти в три раза чаще, чем в прошлом году, а в Москве показатель вырос на 17%. Отдельно аналитики выделяют романтические форматы: спрос на свидания за гончарным кругом вырос примерно на 12% по стране, а предложение таких услуг - на 15% по сравнению с прошлым годом. Больше всего такие свидания полюбились жителям Приволжского федерального округа, где количество запросов увеличилось на 59% за год, а предложений - на 42%. В Центральном округе спрос вырос на 35%. Отдельный направлением запросов, связанных с гончарным мастерством, является коворкинг, который представляет собой специально оборудованную студию, где уже есть все необходимое: специальное рабочее место, инструменты, круг, печь для обжига. Так, с сентября 2025 года к августу 2026 года спрос на гончарный коворкинг в целом по стране вырос примерно на 6%.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, финансы, москва
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА
09:45 13.11.2026 (обновлено: 09:52 13.11.2026)
 
Спрос на гончарные мастер-классы в России вырос на 31% за год

"Авито Услуги": спрос на услуги по гончарным мастер-классам в России вырос на 31% за год

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Спрос на услуги по гончарным мастер-классам в России за девять месяцев 2026 года вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в "Авито Услугах".
"По данным аналитики, спрос на услуги по лепке из глины остается высоким вне зависимости от формата - он увеличился на 15% к началу осени и на 31% за год", - сказали в сервисе.
Отмечается, что гончарное мастерство сегодня выполняет роль не только популярного хобби, но и места для досуга семьи, друзей, пар и коллег. Также россияне в мастерской отмечают дни рождения и устраивают корпоратив. Добавляется, что этой осенью россияне искали услуги, связанные с лепкой из глины, почти в три раза чаще, чем в прошлом году, а в Москве показатель вырос на 17%.
Отдельно аналитики выделяют романтические форматы: спрос на свидания за гончарным кругом вырос примерно на 12% по стране, а предложение таких услуг - на 15% по сравнению с прошлым годом. Больше всего такие свидания полюбились жителям Приволжского федерального округа, где количество запросов увеличилось на 59% за год, а предложений - на 42%. В Центральном округе спрос вырос на 35%.
Отдельный направлением запросов, связанных с гончарным мастерством, является коворкинг, который представляет собой специально оборудованную студию, где уже есть все необходимое: специальное рабочее место, инструменты, круг, печь для обжига. Так, с сентября 2025 года к августу 2026 года спрос на гончарный коворкинг в целом по стране вырос примерно на 6%.
 
БизнесРОССИЯФинансыМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала