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Спрос на гончарные мастер-классы в России вырос на 31% за год

Спрос на гончарные мастер-классы в России вырос на 31% за год - 13.11.2026, ПРАЙМ

Спрос на гончарные мастер-классы в России вырос на 31% за год

Спрос на услуги по гончарным мастер-классам в России за девять месяцев 2026 года вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T09:45+0300

2026-11-13T09:45+0300

2026-11-13T09:52+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Спрос на услуги по гончарным мастер-классам в России за девять месяцев 2026 года вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в "Авито Услугах". "По данным аналитики, спрос на услуги по лепке из глины остается высоким вне зависимости от формата - он увеличился на 15% к началу осени и на 31% за год", - сказали в сервисе. Отмечается, что гончарное мастерство сегодня выполняет роль не только популярного хобби, но и места для досуга семьи, друзей, пар и коллег. Также россияне в мастерской отмечают дни рождения и устраивают корпоратив. Добавляется, что этой осенью россияне искали услуги, связанные с лепкой из глины, почти в три раза чаще, чем в прошлом году, а в Москве показатель вырос на 17%. Отдельно аналитики выделяют романтические форматы: спрос на свидания за гончарным кругом вырос примерно на 12% по стране, а предложение таких услуг - на 15% по сравнению с прошлым годом. Больше всего такие свидания полюбились жителям Приволжского федерального округа, где количество запросов увеличилось на 59% за год, а предложений - на 42%. В Центральном округе спрос вырос на 35%. Отдельный направлением запросов, связанных с гончарным мастерством, является коворкинг, который представляет собой специально оборудованную студию, где уже есть все необходимое: специальное рабочее место, инструменты, круг, печь для обжига. Так, с сентября 2025 года к августу 2026 года спрос на гончарный коворкинг в целом по стране вырос примерно на 6%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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