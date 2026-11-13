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В МЭА оценили экспорт дизтоплива и газойля из России в октябре

В МЭА оценили экспорт дизтоплива и газойля из России в октябре - 13.11.2026, ПРАЙМ

В МЭА оценили экспорт дизтоплива и газойля из России в октябре

Экспорт дизельного топлива и газойля из России в октябре достиг 1,1 миллиона тонн, заявило Международное энергетическое агентство (МЭА) со ссылкой на данные... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T12:15+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Экспорт дизельного топлива и газойля из России в октябре достиг 1,1 миллиона тонн, заявило Международное энергетическое агентство (МЭА) со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. "По данным Kpler, в октябре поставки дизельного топлива и газойля достигли 1 130 тысяч тонн, что значительно превышает запланированные 300 тысяч тонн, в том числе 240 тысяч тонн для Турции и 160 тысяч тонн для Бразилии", - говорится в ежемесячном докладе агентства. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Россия была готова поставить на мировой рынок 300 тысяч тонн дизтоплива уже в октябре, в будущем объем может вырасти до 3 миллионов тонн в месяц, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак.

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россия, турция, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, мэа, нпз