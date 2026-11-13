Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МЭА оценили экспорт дизтоплива и газойля из России в октябре - 13.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261113/rossija-875198178.html
В МЭА оценили экспорт дизтоплива и газойля из России в октябре
В МЭА оценили экспорт дизтоплива и газойля из России в октябре - 13.11.2026, ПРАЙМ
В МЭА оценили экспорт дизтоплива и газойля из России в октябре
Экспорт дизельного топлива и газойля из России в октябре достиг 1,1 миллиона тонн, заявило Международное энергетическое агентство (МЭА) со ссылкой на данные... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T12:15+0300
2026-11-13T12:22+0300
россия
турция
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
мэа
нпз
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875198178.jpg?1794561733
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Экспорт дизельного топлива и газойля из России в октябре достиг 1,1 миллиона тонн, заявило Международное энергетическое агентство (МЭА) со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. "По данным Kpler, в октябре поставки дизельного топлива и газойля достигли 1 130 тысяч тонн, что значительно превышает запланированные 300 тысяч тонн, в том числе 240 тысяч тонн для Турции и 160 тысяч тонн для Бразилии", - говорится в ежемесячном докладе агентства. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Россия была готова поставить на мировой рынок 300 тысяч тонн дизтоплива уже в октябре, в будущем объем может вырасти до 3 миллионов тонн в месяц, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак.
турция
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, турция, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, мэа, нпз
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, МЭА, НПЗ
12:15 13.11.2026 (обновлено: 12:22 13.11.2026)
 
В МЭА оценили экспорт дизтоплива и газойля из России в октябре

МЭА экспорт дизтоплива и газойля из России в октябре достиг 1,1 миллиона тонн

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Экспорт дизельного топлива и газойля из России в октябре достиг 1,1 миллиона тонн, заявило Международное энергетическое агентство (МЭА) со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.
"По данным Kpler, в октябре поставки дизельного топлива и газойля достигли 1 130 тысяч тонн, что значительно превышает запланированные 300 тысяч тонн, в том числе 240 тысяч тонн для Турции и 160 тысяч тонн для Бразилии", - говорится в ежемесячном докладе агентства.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
Россия была готова поставить на мировой рынок 300 тысяч тонн дизтоплива уже в октябре, в будущем объем может вырасти до 3 миллионов тонн в месяц, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак.
 
РОССИЯТУРЦИЯСШАУКРАИНАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийМЭАНПЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала