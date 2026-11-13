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"Нестле Россия" продолжит отстаивать позицию в споре с "Русским продуктом"

"Нестле Россия" продолжит отстаивать позицию в споре с "Русским продуктом" - 13.11.2026, ПРАЙМ

"Нестле Россия" продолжит отстаивать позицию в споре с "Русским продуктом"

Компания "Нестле Россия" продолжит отстаивать свою позицию в споре с предприятием "Русский продукт" по использованию обозначения "Звездочки" в наименовании... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T15:02+0300

2026-11-13T15:02+0300

2026-11-13T15:02+0300

бизнес

россия

финансы

москва

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nestle

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Компания "Нестле Россия" продолжит отстаивать свою позицию в споре с предприятием "Русский продукт" по использованию обозначения "Звездочки" в наименовании продукции Maggi, заявили РИА Новости в компании. Летом текущего года года производитель продуктов питания "Русский продукт" подал иск в отношении "Нестле Россия" из-за использования обозначения "Звездочки". Суд отказал в удовлетворении первоначального иска. "ООО "Нестле Россия" получила иск АО "Русский продукт", связанный с использованием обозначения "Звездочки" в наименовании продукции Maggi. ООО "Нестле Россия" считает иск необоснованным и отстаивает свою позицию в порядке, установленном законодательством", - говорится в сообщении. Суп Maggi "Звездочки" - это готовая смесь для быстрого приготовления супа с макаронами в форме звездочек и сушеными овощами. В конце сентября 2026 год "Русский продукт" подал апелляцию на решение Арбитражного суда города Москвы по данному делу. Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы швейцарского производителя продуктов питания Nestle. Временным управляющим стало российское АО "Л.Е.В. Менеджмент".

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бизнес, россия, финансы, москва, владимир путин, nestle