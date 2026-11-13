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"Нестле Россия" продолжит отстаивать позицию в споре с "Русским продуктом" - 13.11.2026, ПРАЙМ
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"Нестле Россия" продолжит отстаивать позицию в споре с "Русским продуктом"
"Нестле Россия" продолжит отстаивать позицию в споре с "Русским продуктом" - 13.11.2026, ПРАЙМ
"Нестле Россия" продолжит отстаивать позицию в споре с "Русским продуктом"
Компания "Нестле Россия" продолжит отстаивать свою позицию в споре с предприятием "Русский продукт" по использованию обозначения "Звездочки" в наименовании... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T15:02+0300
2026-11-13T15:02+0300
бизнес
россия
финансы
москва
владимир путин
nestle
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Компания "Нестле Россия" продолжит отстаивать свою позицию в споре с предприятием "Русский продукт" по использованию обозначения "Звездочки" в наименовании продукции Maggi, заявили РИА Новости в компании. Летом текущего года года производитель продуктов питания "Русский продукт" подал иск в отношении "Нестле Россия" из-за использования обозначения "Звездочки". Суд отказал в удовлетворении первоначального иска. "ООО "Нестле Россия" получила иск АО "Русский продукт", связанный с использованием обозначения "Звездочки" в наименовании продукции Maggi. ООО "Нестле Россия" считает иск необоснованным и отстаивает свою позицию в порядке, установленном законодательством", - говорится в сообщении. Суп Maggi "Звездочки" - это готовая смесь для быстрого приготовления супа с макаронами в форме звездочек и сушеными овощами. В конце сентября 2026 год "Русский продукт" подал апелляцию на решение Арбитражного суда города Москвы по данному делу. Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы швейцарского производителя продуктов питания Nestle. Временным управляющим стало российское АО "Л.Е.В. Менеджмент".
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бизнес, россия, финансы, москва, владимир путин, nestle
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, Владимир Путин, Nestle
15:02 13.11.2026
 
"Нестле Россия" продолжит отстаивать позицию в споре с "Русским продуктом"

"Нестле Россия" продолжит отстаивать свою позицию в споре с "Русским продуктом"

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Компания "Нестле Россия" продолжит отстаивать свою позицию в споре с предприятием "Русский продукт" по использованию обозначения "Звездочки" в наименовании продукции Maggi, заявили РИА Новости в компании.
Летом текущего года года производитель продуктов питания "Русский продукт" подал иск в отношении "Нестле Россия" из-за использования обозначения "Звездочки". Суд отказал в удовлетворении первоначального иска.
"ООО "Нестле Россия" получила иск АО "Русский продукт", связанный с использованием обозначения "Звездочки" в наименовании продукции Maggi. ООО "Нестле Россия" считает иск необоснованным и отстаивает свою позицию в порядке, установленном законодательством", - говорится в сообщении.
Суп Maggi "Звездочки" - это готовая смесь для быстрого приготовления супа с макаронами в форме звездочек и сушеными овощами.
В конце сентября 2026 год "Русский продукт" подал апелляцию на решение Арбитражного суда города Москвы по данному делу.
Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы швейцарского производителя продуктов питания Nestle. Временным управляющим стало российское АО "Л.Е.В. Менеджмент".
 
БизнесРОССИЯФинансыМОСКВАВладимир ПутинNestle
 
 
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