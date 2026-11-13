https://1prime.ru/20261113/rossija-875207470.html
Россия и Китай взаимно заинтересованы в инновационных препаратах
Россия и Китай взаимно заинтересованы в инновационных препаратах - 13.11.2026, ПРАЙМ
Россия и Китай взаимно заинтересованы в инновационных препаратах
Россия и Китай взаимно заинтересованы в инновационных препаратах, двум странам есть что предложить друг другу в области биофармацевтики, рассказал журналистам... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T15:15+0300
2026-11-13T15:15+0300
2026-11-13T15:15+0300
россия
китай
пекин
"промомед"
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ПЕКИН, 13 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай взаимно заинтересованы в инновационных препаратах, двум странам есть что предложить друг другу в области биофармацевтики, рассказал журналистам председатель совета директоров компании "Промомед" Петр Белый.
В пятницу на площадке торгового представительства России в Пекине состоялась церемония открытия международного подразделения компании Promomed Peking Pharmaceutical.
"Почему важен этот шаг, мы говорим о том, что здесь основана не просто торговая площадка, а это настоящая исследовательская компания, которая концентрируется именно на исследованиях молекул, именно на клинических исследованиях для того, чтобы мы могли принести новые качества врачам и пациентам наших обеих стран", - сказал Белый.
По его словам, "для китайских врачей и пациентов - это очень хорошие инновационные препараты из России, а для наших пациентов - это наши совместные разработки с китайскими коллегами, которые уже идут, и я надеюсь, будут только возрастать в объеме и количестве".
"Россия всегда была источником интеллектуальных решений, и сейчас уже видно, что нам есть чем обмениваться, у нас есть великолепные препараты, которые интересны нашим китайским коллегам, и в Китае есть великолепные препараты, которые мы с удовольствием на основе исследований будем представлять в России", - указал он.
Говоря о возможности запуска производства в Китае, он отметил, что "у проекта есть разные стадии, пока это исследовательская компания, но если дойдет до того, что нам нужно будет вместе с китайскими коллегам что-то производить, этот следующий шаг, я уверен, найдет поддержку со стороны обоих государств".
Он отметил, что в качестве первого препарата, с которого начинается сотрудничество компании с китайскими партнерами, был выбран препарат Брейнмакс, и выбран был именно китайской стороной.
"У него сразу несколько функций: он помогает справляться с симптомами, связанными с сердечно-сосудистыми катастрофами, прежде всего инсультом, улучшает память, концентрацию внимания, но еще самое главное, он дает нервной системе энергию и восстановление после астении, после тяжелых состояний, после хирургических вмешательств", - рассказал Белый.
"Промомед" - ведущая инновационная биофармацевтическая компания. В ее структуру входят собственный R&D-центр мирового уровня и высокотехнологичный завод "Биохимик". Компания развивает диверсифицированный портфель из более чем 400 лекарственных препаратов, в частности, выпускает препараты для лечения заболеваний в разных терапевтических направлениях: эндокринология, онкология, неврология, аутоиммунные заболевания, борьба с инфекциями, острая и хроническая боль и других.
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россия, китай, пекин, "промомед"
РОССИЯ, КИТАЙ, Пекин, "Промомед"
Россия и Китай взаимно заинтересованы в инновационных препаратах
Белый: Россия и Китай взаимно заинтересованы в инновационных препаратах
ПЕКИН, 13 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай взаимно заинтересованы в инновационных препаратах, двум странам есть что предложить друг другу в области биофармацевтики, рассказал журналистам председатель совета директоров компании "Промомед" Петр Белый.
В пятницу на площадке торгового представительства России в Пекине состоялась церемония открытия международного подразделения компании Promomed Peking Pharmaceutical.
"Почему важен этот шаг, мы говорим о том, что здесь основана не просто торговая площадка, а это настоящая исследовательская компания, которая концентрируется именно на исследованиях молекул, именно на клинических исследованиях для того, чтобы мы могли принести новые качества врачам и пациентам наших обеих стран", - сказал Белый.
По его словам, "для китайских врачей и пациентов - это очень хорошие инновационные препараты из России, а для наших пациентов - это наши совместные разработки с китайскими коллегами, которые уже идут, и я надеюсь, будут только возрастать в объеме и количестве".
"Россия всегда была источником интеллектуальных решений, и сейчас уже видно, что нам есть чем обмениваться, у нас есть великолепные препараты, которые интересны нашим китайским коллегам, и в Китае есть великолепные препараты, которые мы с удовольствием на основе исследований будем представлять в России", - указал он.
Говоря о возможности запуска производства в Китае, он отметил, что "у проекта есть разные стадии, пока это исследовательская компания, но если дойдет до того, что нам нужно будет вместе с китайскими коллегам что-то производить, этот следующий шаг, я уверен, найдет поддержку со стороны обоих государств".
Он отметил, что в качестве первого препарата, с которого начинается сотрудничество компании с китайскими партнерами, был выбран препарат Брейнмакс, и выбран был именно китайской стороной.
"У него сразу несколько функций: он помогает справляться с симптомами, связанными с сердечно-сосудистыми катастрофами, прежде всего инсультом, улучшает память, концентрацию внимания, но еще самое главное, он дает нервной системе энергию и восстановление после астении, после тяжелых состояний, после хирургических вмешательств", - рассказал Белый.
"Промомед" - ведущая инновационная биофармацевтическая компания. В ее структуру входят собственный R&D-центр мирового уровня и высокотехнологичный завод "Биохимик". Компания развивает диверсифицированный портфель из более чем 400 лекарственных препаратов, в частности, выпускает препараты для лечения заболеваний в разных терапевтических направлениях: эндокринология, онкология, неврология, аутоиммунные заболевания, борьба с инфекциями, острая и хроническая боль и других.