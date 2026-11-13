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Спрос на лизинг легковых и грузовых автомобилей с пробегом в России растет

Спрос на лизинг легковых и грузовых автомобилей с пробегом в России растет - 13.11.2026, ПРАЙМ

Спрос на лизинг легковых и грузовых автомобилей с пробегом в России растет

Спрос на лизинг легковых и грузовых автомобилей с пробегом в России растет, сообщили РИА Новости в отечественных лизинговых компаниях. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T16:00+0300

2026-11-13T16:00+0300

2026-11-13T16:00+0300

бизнес

россия

интерлизинг

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Спрос на лизинг легковых и грузовых автомобилей с пробегом в России растет, сообщили РИА Новости в отечественных лизинговых компаниях. "По нашей оценке, на балансе лизинговых компаний сейчас порядка 50 тысяч единиц изъятой техники, из них примерно 44% - грузовые автомобили. … С легковыми автомобилями ситуация спокойнее: рынок у них глубже, и изъятые машины продаются быстрее и с меньшим дисконтом", - рассказал директор по рискам ГК "Интерлизинг" Антон Мелехин. "Основное давление сосредоточено в грузовом сегменте, прежде всего на китайских тягачах и самосвалах 2022-2023 годов выпуска", - добавил он. По словам Мелехина, лизинговым компаниям важно быстро реализовать изъятую технику, поэтому продают ее часто не по максимальной цене, а по той, по которой можно продать быстро. Сроки реализации при этом небольшие, от одного до нескольких месяцев. То есть продать изъятую машину быстро можно, но только со скидкой. Руководитель по реализации изъятого имущества компании "Флит Лизинг" Артем Збойков объяснил, что в структуре стока компании около 30% приходится на грузовой транспорт и с августа продажи изъятой техники "заметно активизировались", а сентябрь стал пиковым по объему реализации. "Мы фиксируем изменение подходов к реализации стока. Если в начале года приоритетом было ускорение продаж и высвобождение ресурсов, то сейчас компания в большей степени ориентируется на достижение оптимальной цены. Дисконт зависит прежде всего от технического состояния конкретного автомобиля и его местонахождения", - объяснил Збойков. Он отметил, что в сегменте легковых автомобилей динамика продаж во многом определяется объемом и структурой предложения. Поскольку состав стока меняется, доля легковых автомобилей в реализации также корректируется. "Например, май стал наиболее активным месяцем по продажам легковых автомобилей, а сентябрь занял второе место по объему. При этом в мае на легковой транспорт пришлось около 90% реализованных автомобилей, в сентябре — порядка 40%", - рассказал Збойков. Мелехин отметил, что цены на поддержанные грузовики растут не столь быстро, как на новую технику. "В первом полугодии 2027 года мы ожидаем, что спрос продолжит смещаться в сторону техники с пробегом, но устойчивого роста цен на нее не будет. Более того, значительная часть изъятой техники у участников рынка до сих пор учитывается по ценам, далеким от рыночных, и на продажу не выставлена", - говорит Мелехин. Збойков считает, что интерес к транспорту с пробегом обусловлен стремлением бизнеса оптимизировать инвестиционные затраты. Так, для покупателей важны техническое состояние автомобиля, его остаточный ресурс и итоговая стоимость владения. По мнению эксперта, эти факторы сохраняют актуальность как в грузовом, так и в легковом сегменте.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, интерлизинг