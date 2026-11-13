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Россияне стали больше интересоваться средствами для ухода за лицом

Россияне стали больше интересоваться средствами для ухода за лицом - 13.11.2026, ПРАЙМ

Россияне стали больше интересоваться средствами для ухода за лицом

Россияне в период больших скидок стали больше интересоваться уходовыми средствами для лица, рассказали РИА Новости в "Золотом Яблоке". | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T09:18+0300

2026-11-13T09:18+0300

2026-11-13T09:22+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Россияне в период больших скидок стали больше интересоваться уходовыми средствами для лица, рассказали РИА Новости в "Золотом Яблоке". "Год назад в пятерку самых продаваемых товаров (в штуках) вошли два средства для лица, в этом году — четыре. В 2026 году в топе были гель для бровей, восстанавливающая маска для лица, молочный тонер, крем с ретиналем и увлажняющая тканевая маска. В 2025-м — гель для бровей, маска для сияния кожи, антибактериальные салфетки, увлажняющая маска, салфетки для рук", - рассказали в компании о тратах россиян во Всемирный день шопинга. В "Золотом яблоке" отметили, что средний чек распродажи "11.11" в розничных магазинах увеличился на 16% и составил 3,5 тысячи рублей. Средний чек в интернет-магазине и приложении бренда оказался ожидаемо выше — он составил 5 тысяч рублей. "На распродажах покупатели все чаще собирают уход целиком в одном заказе: от тонера до крема. В интернет-магазине в три раза больше ассортимента, чем на полке", — рассказали в пресс-службе компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия