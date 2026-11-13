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Россияне сообщают о проблемах в работе сервисов Сбербанка

Россияне сообщают о проблемах в работе сервисов Сбербанка - 13.11.2026, ПРАЙМ

Россияне сообщают о проблемах в работе сервисов Сбербанка

Россияне сообщают о проблемах в работе сервисов Сбербанка, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T21:55+0300

2026-11-13T21:55+0300

2026-11-13T21:55+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Россияне сообщают о проблемах в работе сервисов Сбербанка, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. Согласно данным детектора, за сутки количество жалоб приблизилось к тысяче, а за последний час составило 385 (на 21.35 мск). В частности, пользователи жаловались на проблемы с оплатой, а также на работу сайта и мобильного приложения. Отмечается, что больше всего жалоб поступало из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области, а также из Ярославской и Нижегородской областей.

санкт-петербург

москва

московская область

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технологии, банки, финансы, санкт-петербург, москва, московская область, сбербанк