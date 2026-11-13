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Россияне сообщают о проблемах в работе сервисов Сбербанка
Россияне сообщают о проблемах в работе сервисов Сбербанка - 13.11.2026, ПРАЙМ
Россияне сообщают о проблемах в работе сервисов Сбербанка
Добавлен комментарий Сбербанка четвертым абзацем | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T23:01+0300
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Добавлен комментарий Сбербанка четвертым абзацем
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Россияне сообщают о проблемах в работе сервисов Сбербанка, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
Согласно данным детектора, за сутки количество жалоб приблизилось к тысяче, а за последний час составило 385 (на 21.35 мск). В частности, пользователи жаловались на проблемы с оплатой, а также на работу сайта и мобильного приложения.
Отмечается, что больше всего жалоб поступало из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области, а также из Ярославской и Нижегородской областей.
"У некоторых клиентов могли возникнуть кратковременные сложности при оплате через терминалы в магазинах, кафе и ресторанах. Сейчас все системы "Сбера" работают как обычно. Приносим извинения за доставленные неудобства", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.
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Россияне сообщают о проблемах в работе сервисов Сбербанка
Detector404: россияне сообщают о проблемах в работе сервисов Сбербанка
Добавлен комментарий Сбербанка четвертым абзацем
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Россияне сообщают о проблемах в работе сервисов Сбербанка, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
Согласно данным детектора, за сутки количество жалоб приблизилось к тысяче, а за последний час составило 385 (на 21.35 мск). В частности, пользователи жаловались на проблемы с оплатой, а также на работу сайта и мобильного приложения.
Отмечается, что больше всего жалоб поступало из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области, а также из Ярославской и Нижегородской областей.
"У некоторых клиентов могли возникнуть кратковременные сложности при оплате через терминалы в магазинах, кафе и ресторанах. Сейчас все системы "Сбера" работают как обычно. Приносим извинения за доставленные неудобства", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.