Россия сохранила третье место по поставкам трубопроводного газа и СПГ в ЕС
Россия в сентябре осталась на третьем месте по поставкам трубопроводного газа и СПГ в ЕС
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Россия в сентябре среди основных поставщиков в Европейский союз трубопроводного и сжиженного (СПГ) газа сохранила за собой третье место, свидетельствуют данные Евростата, которые проанализировало РИА Новости.
Так, по сумме поставок трубопроводного газа и СПГ в ЕС Россия осталась на третьей строчке с 1,28 миллиарда евро против 1,22 миллиарда месяцем ранее.
На первое место впервые с июня вернулись США, нарастившие за месяц поставки в 1,5 раза, а за год - в 2,3 раза, до 4,28 миллиарда евро. Это стало максимумом с октября 2022 года.
На второе место опустилась Норвегия с 2,87 миллиардами евро. Ее экспорт в ЕС за месяц вырос на 13%, а за год - в 4,2 раза. Из них 396,3 миллиона пришлись на СПГ, а 2,47 миллиарда на трубопроводный газ.
На четвертом месте остался Алжир с 1,03 миллиарда евро против 1,2 миллиарда месяцем ранее. В его поставках большую часть занял трубопроводный газ - минимальные с марта 837,5 миллиона евро. На СПГ пришлось 191,4 миллиона.
Пятой по-прежнему остается Великобритания. В сентябре, по сравнению с августом, она сократила экспорт газа на 39% - до минимальных с мая 721,5 миллиона евро. Из них 646,8 миллиона пришлись на трубопроводный газ.
В топ-10 поставщиков также вошли Азербайджан - 714,3 миллиона евро (+48% за месяц), Нигерия - 210,3 миллиона евро (рост в четыре раза), Конго - 137,5 миллиона, Тринидад и Тобаго - 59,3 миллиона (падение в 3,1 раза) и Катар - 50,04 миллиона (в сентябре поставок не было).