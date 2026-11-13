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Россия сохранила третье место по поставкам трубопроводного газа и СПГ в ЕС

Россия сохранила третье место по поставкам трубопроводного газа и СПГ в ЕС - 13.11.2026, ПРАЙМ

Россия сохранила третье место по поставкам трубопроводного газа и СПГ в ЕС

Россия в сентябре среди основных поставщиков в Европейский союз трубопроводного и сжиженного (СПГ) газа сохранила за собой третье место, свидетельствуют данные... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T14:42+0300

2026-11-13T14:42+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Россия в сентябре среди основных поставщиков в Европейский союз трубопроводного и сжиженного (СПГ) газа сохранила за собой третье место, свидетельствуют данные Евростата, которые проанализировало РИА Новости. Так, по сумме поставок трубопроводного газа и СПГ в ЕС Россия осталась на третьей строчке с 1,28 миллиарда евро против 1,22 миллиарда месяцем ранее. На первое место впервые с июня вернулись США, нарастившие за месяц поставки в 1,5 раза, а за год - в 2,3 раза, до 4,28 миллиарда евро. Это стало максимумом с октября 2022 года. На второе место опустилась Норвегия с 2,87 миллиардами евро. Ее экспорт в ЕС за месяц вырос на 13%, а за год - в 4,2 раза. Из них 396,3 миллиона пришлись на СПГ, а 2,47 миллиарда на трубопроводный газ. На четвертом месте остался Алжир с 1,03 миллиарда евро против 1,2 миллиарда месяцем ранее. В его поставках большую часть занял трубопроводный газ - минимальные с марта 837,5 миллиона евро. На СПГ пришлось 191,4 миллиона. Пятой по-прежнему остается Великобритания. В сентябре, по сравнению с августом, она сократила экспорт газа на 39% - до минимальных с мая 721,5 миллиона евро. Из них 646,8 миллиона пришлись на трубопроводный газ. В топ-10 поставщиков также вошли Азербайджан - 714,3 миллиона евро (+48% за месяц), Нигерия - 210,3 миллиона евро (рост в четыре раза), Конго - 137,5 миллиона, Тринидад и Тобаго - 59,3 миллиона (падение в 3,1 раза) и Катар - 50,04 миллиона (в сентябре поставок не было).

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газ, россия, сша, норвегия, алжир, ес