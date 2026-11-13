https://1prime.ru/20261113/rosstandart-875216353.html

Окрошку по новому ГОСТу нужно заправлять квасом

Окрошку по новому ГОСТу нужно заправлять квасом - 13.11.2026, ПРАЙМ

Окрошку по новому ГОСТу нужно заправлять квасом

Окрошку, согласно новому ГОСТу на русскую кухню, нужно заправлять квасом, при этом кефир и другие кисломолочные блюда использовать для заправки не... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T18:34+0300

2026-11-13T18:34+0300

2026-11-13T18:34+0300

бизнес

общество

антон алиханов

минпромторг

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Окрошку, согласно новому ГОСТу на русскую кухню, нужно заправлять квасом, при этом кефир и другие кисломолочные блюда использовать для заправки не рекомендуется, следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомилось РИА Новости. Квас для заправки окрошки должен обладать выраженно кислым вкусом. Допускается добавлять в блюдо рассол. Под окрошкой подразумевается холодное сборное блюдо из мелко нарезанных запеченного или жареного мяса, птицы, дичи или рыбы, овощей и пряных трав, заправленное кислым хлебным квасом. Дополнительными ингредиентами могут стать овощи в свежем, запеченном или отваренном виде; копчености и мясные деликатесы, такие как ветчина, колбасы, сосиски, рыба соленая или копченая; шейки раковые; яйца отварные; плоды и ягоды; грибы; лимон свежий и другое. Окрошка бывает мясная, рыбная, постная, со студнем. Подавать блюдо рекомендуется в холодном виде при температуре не выше 14 градусов Цельсия. Отдельно подать сметану, тертый хрен, горчицу и кусочки льда. Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что в России приняли новый ГОСТ на русскую кухню, который включает в себя технологии приготовления и рекомендации по подаче национальных блюд.

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бизнес, общество , антон алиханов, минпромторг