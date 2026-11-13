Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Окрошку по новому ГОСТу нужно заправлять квасом - 13.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261113/rosstandart-875216353.html
Окрошку по новому ГОСТу нужно заправлять квасом
Окрошку по новому ГОСТу нужно заправлять квасом - 13.11.2026, ПРАЙМ
Окрошку по новому ГОСТу нужно заправлять квасом
Окрошку, согласно новому ГОСТу на русскую кухню, нужно заправлять квасом, при этом кефир и другие кисломолочные блюда использовать для заправки не... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T18:34+0300
2026-11-13T18:34+0300
бизнес
общество
антон алиханов
минпромторг
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/0d/875216282_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_aaa2c8fa20f198f5c3370359a9265a11.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Окрошку, согласно новому ГОСТу на русскую кухню, нужно заправлять квасом, при этом кефир и другие кисломолочные блюда использовать для заправки не рекомендуется, следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомилось РИА Новости. Квас для заправки окрошки должен обладать выраженно кислым вкусом. Допускается добавлять в блюдо рассол. Под окрошкой подразумевается холодное сборное блюдо из мелко нарезанных запеченного или жареного мяса, птицы, дичи или рыбы, овощей и пряных трав, заправленное кислым хлебным квасом. Дополнительными ингредиентами могут стать овощи в свежем, запеченном или отваренном виде; копчености и мясные деликатесы, такие как ветчина, колбасы, сосиски, рыба соленая или копченая; шейки раковые; яйца отварные; плоды и ягоды; грибы; лимон свежий и другое. Окрошка бывает мясная, рыбная, постная, со студнем. Подавать блюдо рекомендуется в холодном виде при температуре не выше 14 градусов Цельсия. Отдельно подать сметану, тертый хрен, горчицу и кусочки льда. Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что в России приняли новый ГОСТ на русскую кухню, который включает в себя технологии приготовления и рекомендации по подаче национальных блюд.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/0d/875216282_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_67d52699477796f35f9be4c4004910b7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , антон алиханов, минпромторг
Бизнес, Общество , Антон Алиханов, Минпромторг
18:34 13.11.2026
 
Окрошку по новому ГОСТу нужно заправлять квасом

Росстандарт: окрошку по новому ГОСТу нужно заправлять квасом

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПриготовление окрошки
Приготовление окрошки - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Окрошку, согласно новому ГОСТу на русскую кухню, нужно заправлять квасом, при этом кефир и другие кисломолочные блюда использовать для заправки не рекомендуется, следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Квас для заправки окрошки должен обладать выраженно кислым вкусом. Допускается добавлять в блюдо рассол.
Под окрошкой подразумевается холодное сборное блюдо из мелко нарезанных запеченного или жареного мяса, птицы, дичи или рыбы, овощей и пряных трав, заправленное кислым хлебным квасом. Дополнительными ингредиентами могут стать овощи в свежем, запеченном или отваренном виде; копчености и мясные деликатесы, такие как ветчина, колбасы, сосиски, рыба соленая или копченая; шейки раковые; яйца отварные; плоды и ягоды; грибы; лимон свежий и другое.
Окрошка бывает мясная, рыбная, постная, со студнем.
Подавать блюдо рекомендуется в холодном виде при температуре не выше 14 градусов Цельсия. Отдельно подать сметану, тертый хрен, горчицу и кусочки льда.
Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что в России приняли новый ГОСТ на русскую кухню, который включает в себя технологии приготовления и рекомендации по подаче национальных блюд.
 
БизнесОбществоАнтон АлихановМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала