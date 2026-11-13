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ВВП России в третьем квартале вырос на 1%

ВВП России в третьем квартале вырос на 1% - 13.11.2026, ПРАЙМ

ВВП России в третьем квартале вырос на 1%

Экономика России в третьем квартале текущего года выросла на 1% в годовом выражении после роста на 1,3% во втором, свидетельствует предварительная оценка... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T19:01+0300

2026-11-13T19:01+0300

2026-11-13T19:01+0300

россия

росстат

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Экономика России в третьем квартале текущего года выросла на 1% в годовом выражении после роста на 1,3% во втором, свидетельствует предварительная оценка Росстата. "Индекс физического объема валового внутреннего продукта в III квартале 2026 года относительно соответствующего периода 2025 года, по предварительной оценке, составил 101,0%", - говорится в публикации статистического ведомства. Оценка Росстата оказалась лучше той, что делало ранее Минэкономразвития. Министерство в конце октября оценило рост ВВП РФ по итогам третьего квартала в 0,6% в годовом выражении. В первом квартале, указывали в Росстате, российская экономика снизилась на 0,2%, во втором - выросла на 1,3%. По прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП России в 2026 году составит 0,6%.

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россия, росстат