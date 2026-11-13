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"Ростех" разработал восемь новых моделей электродвигателей для роботов - 13.11.2026, ПРАЙМ
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"Ростех" разработал восемь новых моделей электродвигателей для роботов
"Ростех" разработал восемь новых моделей электродвигателей для роботов - 13.11.2026, ПРАЙМ
"Ростех" разработал восемь новых моделей электродвигателей для роботов
"Ростех" создал восемь новых моделей компактных электродвигателей для беспилотников и роботов и довел число моделей до 22, сообщила госкорпорация. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T09:39+0300
2026-11-13T09:44+0300
россия
технологии
бизнес
ростех
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875187880.jpg?1794552244
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. "Ростех" создал восемь новых моделей компактных электродвигателей для беспилотников и роботов и довел число моделей до 22, сообщила госкорпорация. "Ростех" разработал восемь новых моделей компактных электродвигателей для беспилотников и роботов… Всего в ассортименте КРЭТ (концерна "Радиоэлектронные технологии" - ред.) теперь 22 модели", - говорится в сообщении. Отмечается, что изделия созданы по бесколлекторной технологии – в них отсутствуют трущиеся элементы, что снижает износ и повышает производительность. Новые двигатели также втрое легче предыдущих версия, что позволит беспилотникам увеличить время полета и грузоподъемность, добавляют в компании. Также в линейку вошел шаговый двигатель ДМР 2854, предназначенный для промышленных роботов и автоматизированного оборудования, работающего с нагрузкой до 600 килограммов. "Заказчик получает мотор, который не зависит от иностранных поставок. Для технологического суверенитета это принципиально. Импортозамещение здесь не копирует зарубежный аналог, а дает изделие втрое легче прежнего при той же мощности", – отметил заместитель генерального директора по развитию гражданской продукции и национальных проектов КРЭТ Алексей Мельников.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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россия, технологии, бизнес, ростех
РОССИЯ, Технологии, Бизнес, Ростех
09:39 13.11.2026 (обновлено: 09:44 13.11.2026)
 
"Ростех" разработал восемь новых моделей электродвигателей для роботов

"Ростех" разработал восемь новых моделей электродвигателей для роботов и беспилотников

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. "Ростех" создал восемь новых моделей компактных электродвигателей для беспилотников и роботов и довел число моделей до 22, сообщила госкорпорация.
"Ростех" разработал восемь новых моделей компактных электродвигателей для беспилотников и роботов… Всего в ассортименте КРЭТ (концерна "Радиоэлектронные технологии" - ред.) теперь 22 модели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что изделия созданы по бесколлекторной технологии – в них отсутствуют трущиеся элементы, что снижает износ и повышает производительность.
Новые двигатели также втрое легче предыдущих версия, что позволит беспилотникам увеличить время полета и грузоподъемность, добавляют в компании.
Также в линейку вошел шаговый двигатель ДМР 2854, предназначенный для промышленных роботов и автоматизированного оборудования, работающего с нагрузкой до 600 килограммов.
"Заказчик получает мотор, который не зависит от иностранных поставок. Для технологического суверенитета это принципиально. Импортозамещение здесь не копирует зарубежный аналог, а дает изделие втрое легче прежнего при той же мощности", – отметил заместитель генерального директора по развитию гражданской продукции и национальных проектов КРЭТ Алексей Мельников.
 
РОССИЯТехнологииБизнесРостех
 
 
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