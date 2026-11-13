https://1prime.ru/20261113/rostehi-875187880.html

"Ростех" разработал восемь новых моделей электродвигателей для роботов

"Ростех" разработал восемь новых моделей электродвигателей для роботов - 13.11.2026, ПРАЙМ

"Ростех" разработал восемь новых моделей электродвигателей для роботов

"Ростех" создал восемь новых моделей компактных электродвигателей для беспилотников и роботов и довел число моделей до 22, сообщила госкорпорация. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T09:39+0300

2026-11-13T09:39+0300

2026-11-13T09:44+0300

россия

технологии

бизнес

ростех

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. "Ростех" создал восемь новых моделей компактных электродвигателей для беспилотников и роботов и довел число моделей до 22, сообщила госкорпорация. "Ростех" разработал восемь новых моделей компактных электродвигателей для беспилотников и роботов… Всего в ассортименте КРЭТ (концерна "Радиоэлектронные технологии" - ред.) теперь 22 модели", - говорится в сообщении. Отмечается, что изделия созданы по бесколлекторной технологии – в них отсутствуют трущиеся элементы, что снижает износ и повышает производительность. Новые двигатели также втрое легче предыдущих версия, что позволит беспилотникам увеличить время полета и грузоподъемность, добавляют в компании. Также в линейку вошел шаговый двигатель ДМР 2854, предназначенный для промышленных роботов и автоматизированного оборудования, работающего с нагрузкой до 600 килограммов. "Заказчик получает мотор, который не зависит от иностранных поставок. Для технологического суверенитета это принципиально. Импортозамещение здесь не копирует зарубежный аналог, а дает изделие втрое легче прежнего при той же мощности", – отметил заместитель генерального директора по развитию гражданской продукции и национальных проектов КРЭТ Алексей Мельников.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, технологии, бизнес, ростех