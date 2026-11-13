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Ростехнадзор выявил нарушения на шахте "Шерегешская" после землетрясения

Ростехнадзор выявил нарушения на шахте "Шерегешская" после землетрясения - 13.11.2026, ПРАЙМ

Ростехнадзор выявил нарушения на шахте "Шерегешская" после землетрясения

Ростехнадзор выявил нарушения на одном из участков шахты "Шерегешская" в Кузбассе после землетрясения, работы приостановлены на 10 дней, сообщили РИА Новости в... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T05:22+0300

2026-11-13T05:22+0300

2026-11-13T05:22+0300

общество

промышленность

кузбасс

ростехнадзор

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КЕМЕРОВО, 13 ноя – ПРАЙМ. Ростехнадзор выявил нарушения на одном из участков шахты "Шерегешская" в Кузбассе после землетрясения, работы приостановлены на 10 дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. Пятого ноября в пресс-службе горнодобывающего предприятия сообщили агентству, что более 100 горняков "Шерегешской" выходят на поверхность из-за землетрясения, произошедшего на юге Кузбасса. Все горняки вышли из шахты. Работа шахты была приостановлена. Шестого ноября шахта возобновила свою работу. "После геодинамического явления на шахте "Шерегешская" Ростехнадзор в ходе проверки выявил нарушения на одном из участков шахты. Работы на нем приостановлены на 10 дней. Нарушения устраняются", – сообщили РИА Новости на предприятии.

кузбасс

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общество , промышленность, кузбасс, ростехнадзор