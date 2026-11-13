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В РСТ назвали среднюю стоимость новогоднего тура по Золотому кольцу

В РСТ назвали среднюю стоимость новогоднего тура по Золотому кольцу - 13.11.2026, ПРАЙМ

В РСТ назвали среднюю стоимость новогоднего тура по Золотому кольцу

Средняя стоимость трехдневного тура по Золотому кольцу в новогодние праздники составляет около 40 тысяч рублей на одного человека, рассказал Российский союз... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T10:22+0300

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кострома

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москва

российский союз туриндустрии

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Средняя стоимость трехдневного тура по Золотому кольцу в новогодние праздники составляет около 40 тысяч рублей на одного человека, рассказал Российский союз туриндустрии (РСТ). "Золотое кольцо остается одним из традиционно востребованных направлений экскурсионного отдыха на новогодние праздники. Средняя стоимость трехдневного новогоднего тура составляет около 40 тысяч рублей на человека", - говорится в сообщении. По словам генерального директора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, одним из самых популярных маршрутов является поездка, включающая Москву, Владимир, Боголюбово, Суздаль, Кострому и Ярославль. В союзе добавили, что около трети туристов планируют отправиться в путешествие 31 декабря, чтобы встретить Новый год в Костроме, Рыбинске, Переславле-Залесском или Ярославле. При этом вторая волна заездов приходится на 2-4 января.

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туризм, бизнес, россия, кострома, ярославль, москва, российский союз туриндустрии