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Рубль завершил ноябрьское ослабление - 13.11.2026, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20261113/rubl-875192423.html
Рубль завершил ноябрьское ослабление
Рубль завершил ноябрьское ослабление - 13.11.2026, ПРАЙМ
Рубль завершил ноябрьское ослабление
Индекс Мосбиржи продолжил подъем и закрылся выше важных 2500 пунктов, в +0,7%. Торговая неделя завершается в позитиве на фоне ожиданий продолжения переговоров,... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T10:52+0300
2026-11-13T10:52+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
мосбиржа
россия
акции
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи продолжил подъем и закрылся выше важных 2500 пунктов, в +0,7%. Торговая неделя завершается в позитиве на фоне ожиданий продолжения переговоров, и технический ориентир в бенчмарке на будущую неделю смещается на пики осени — в область 2550 пунктов.Лучше рынка — акции банка ВТБ с +7% на свете начала процедуры допэмиссии бумаг. Цена установлена на 87 рублей, срок преимущественного права — до конца ноября. Курс на рынке намного ниже — 62 рубля, а вчерашний позитив связан с неизменным объемом доразмещения. Следующие ориентиры вверх — техническое сопротивление на 64 рубля и фундаментальный таргет на 65 рублей.Пользовались спросом и акции финансовой корпорации "Т-Технологий" (+3%). Курс взлетел выше 290 рублей и обновил максимумы начала лета, следующий ориентир на круглые 300 рублей. Факторы скачка — программа обратного выкупа бумаг, дивиденды, сильная отчетность. Долгосрочная оценка на 23% выше текущей, по 360 рублей.Рубль, скорее всего, вчера завершил свое ноябрьское ослабление — курс доллара ЦБ достал 83, евро уже пошел в откат от 93, а юань был над 12,4. Ориентиры на будущую неделю — коррекция пар вниз диапазонов: для доллара это 83–82, для евро будет нижняя граница зоны 93–92, а поддержка в юане видится над 12,3. Факторы за восстановление рубля: нефть отскочила после обвала, а геополитический фон обнадеживает.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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Михаил Зельцер
https://img.cdn1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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40
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
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40
мнения аналитиков, рынок, мосбиржа, россия, акции, торги
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок, Мосбиржа, РОССИЯ, Акции, Торги
10:52 13.11.2026
 
Рубль завершил ноябрьское ослабление

Зельцер: рубль завершил свое ноябрьское ослабление

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи продолжил подъем и закрылся выше важных 2500 пунктов, в +0,7%. Торговая неделя завершается в позитиве на фоне ожиданий продолжения переговоров, и технический ориентир в бенчмарке на будущую неделю смещается на пики осени — в область 2550 пунктов.
Лучше рынка — акции банка ВТБ с +7% на свете начала процедуры допэмиссии бумаг. Цена установлена на 87 рублей, срок преимущественного права — до конца ноября. Курс на рынке намного ниже — 62 рубля, а вчерашний позитив связан с неизменным объемом доразмещения. Следующие ориентиры вверх — техническое сопротивление на 64 рубля и фундаментальный таргет на 65 рублей.
Пользовались спросом и акции финансовой корпорации "Т-Технологий" (+3%). Курс взлетел выше 290 рублей и обновил максимумы начала лета, следующий ориентир на круглые 300 рублей. Факторы скачка — программа обратного выкупа бумаг, дивиденды, сильная отчетность. Долгосрочная оценка на 23% выше текущей, по 360 рублей.
Рубль, скорее всего, вчера завершил свое ноябрьское ослабление — курс доллара ЦБ достал 83, евро уже пошел в откат от 93, а юань был над 12,4. Ориентиры на будущую неделю — коррекция пар вниз диапазонов: для доллара это 83–82, для евро будет нижняя граница зоны 93–92, а поддержка в юане видится над 12,3. Факторы за восстановление рубля: нефть отскочила после обвала, а геополитический фон обнадеживает.
Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

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