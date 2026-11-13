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Рубль на Мосбирже начал укрепляться к юаню - 13.11.2026, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20261113/rubl-875197636.html
Рубль на Мосбирже начал укрепляться к юаню
Рубль на Мосбирже начал укрепляться к юаню - 13.11.2026, ПРАЙМ
Рубль на Мосбирже начал укрепляться к юаню
Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы демонстрирует снижение, пока российскую валюту поддерживает улучшение на рынке нефти и в геополитической... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T12:19+0300
2026-11-13T12:19+0300
экономика
рынок
мосбиржа
валюта
курсы валют
рубль
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы демонстрирует снижение, пока российскую валюту поддерживает улучшение на рынке нефти и в геополитической ситуации, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.55 мск опускался на 12 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,30 рубля. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,57%, до 96,37 доллара за баррель. "Сегодня ожидаем сохранение парой юань-рубль позиций в диапазоне 12-12,5 рубля. При этом национальную валюту будет поддерживать улучшение ситуации на рынке нефти и ожиданий по геополитике. На таком фоне юань в ходе сессии может сделать существенный шаг к середине обозначенного диапазона", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. Он отмечает, что до конца месяца можно наблюдать возможности для более существенного укрепления рубля, что может способствовать отступлению юаня в район отметки 12 рублей, выступающей ближайшей поддержкой. По словам эксперта, при дальнейшем улучшении условий на рынке энергоносителей, что будет поддерживать спекулятивный спрос на рубль, китайская валюта может краткосрочно закрепиться под данным уровнем. Ориентир на ближайшие дни эксперт из УК "Альфа-капитал" Владислав Силаев оценивает в диапазоне 81,9-83,7 рубля за доллар, 90,8-92,7 за евро и 12,25-12,55 за юань.
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рынок, мосбиржа, валюта, курсы валют, рубль
Экономика, Рынок, Мосбиржа, валюта, Курсы валют, рубль
12:19 13.11.2026
 
Рубль на Мосбирже начал укрепляться к юаню

Силаев: ориентир курса юаня на ближайшие дни находится в диапазоне 12,25-12,55

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы демонстрирует снижение, пока российскую валюту поддерживает улучшение на рынке нефти и в геополитической ситуации, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.55 мск опускался на 12 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,30 рубля.
Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,57%, до 96,37 доллара за баррель.
"Сегодня ожидаем сохранение парой юань-рубль позиций в диапазоне 12-12,5 рубля. При этом национальную валюту будет поддерживать улучшение ситуации на рынке нефти и ожиданий по геополитике. На таком фоне юань в ходе сессии может сделать существенный шаг к середине обозначенного диапазона", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
Он отмечает, что до конца месяца можно наблюдать возможности для более существенного укрепления рубля, что может способствовать отступлению юаня в район отметки 12 рублей, выступающей ближайшей поддержкой. По словам эксперта, при дальнейшем улучшении условий на рынке энергоносителей, что будет поддерживать спекулятивный спрос на рубль, китайская валюта может краткосрочно закрепиться под данным уровнем.
Ориентир на ближайшие дни эксперт из УК "Альфа-капитал" Владислав Силаев оценивает в диапазоне 81,9-83,7 рубля за доллар, 90,8-92,7 за евро и 12,25-12,55 за юань.
 
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