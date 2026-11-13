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Российский рынок акций перешел к росту

Российский рынок акций перешел к росту - 13.11.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций перешел к росту

Российский рынок акций после незначительного снижения на открытии утренних торгов переходит к росту, следует из данных Московской биржи. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T10:46+0300

2026-11-13T10:46+0300

2026-11-13T10:46+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций после незначительного снижения на открытии утренних торгов переходит к росту, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.15 мск увеличивается на 0,43% относительно предыдущего закрытия, до 2 519,01 пункта. В начале торгов индекс снижался на 0,06%. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 0,5%, до 96,27 доллара за баррель. В лидерах роста стоимости - акции Совкомбанка (+2,81%), "Эн+" (+1,83%), АФК "Система" (+1,65%), ММК (+1,3%), "Фосагро" (+1,24%). В лидерах снижения котировок - акции ВК (−1,34%), "Позитива" (−0,74%), "Алросы" (−0,3%), "Т‑Технологий" (−0,1%), "Хэдхантера" (−0,07%). "Сегодня участники рынка, вероятно, продолжат анализировать поступающие международные новости, а на первый план перед выходными могут выйти ожидания, связанные с динамикой цен на нефть и саммитом АТЭС, намеченным на 18–19 ноября", - комментируют аналитики банка "Синара". "Мы продолжаем смотреть на рынок с оптимизмом – технически картина по индексу Мосбиржи выглядит растущей, новостной фон и ожидания, в том числе и планируемой на следующей неделе встречи глав России, Китая и США на саммите АТЭС, носят поддерживающий сантимент характер", - добавляет Евгений Локтюхов из ПСБ. Сегодня же индекс Мосбиржи может перейти к проторговке диапазона 2500-2550 пунктов – рынок будет ждать международных новостей и оценивать устойчивость текущих уровней нефтяных котировок, заключает он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, акции, торги, мосбиржа, россия