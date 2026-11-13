Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций перешел к росту - 13.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20261113/rynok-875191962.html
Российский рынок акций перешел к росту
Российский рынок акций перешел к росту - 13.11.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций перешел к росту
Российский рынок акций после незначительного снижения на открытии утренних торгов переходит к росту, следует из данных Московской биржи. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T10:46+0300
2026-11-13T10:46+0300
экономика
рынок
акции
торги
мосбиржа
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875191962.jpg?1794555981
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций после незначительного снижения на открытии утренних торгов переходит к росту, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.15 мск увеличивается на 0,43% относительно предыдущего закрытия, до 2 519,01 пункта. В начале торгов индекс снижался на 0,06%. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 0,5%, до 96,27 доллара за баррель. В лидерах роста стоимости - акции Совкомбанка (+2,81%), "Эн+" (+1,83%), АФК "Система" (+1,65%), ММК (+1,3%), "Фосагро" (+1,24%). В лидерах снижения котировок - акции ВК (−1,34%), "Позитива" (−0,74%), "Алросы" (−0,3%), "Т‑Технологий" (−0,1%), "Хэдхантера" (−0,07%). "Сегодня участники рынка, вероятно, продолжат анализировать поступающие международные новости, а на первый план перед выходными могут выйти ожидания, связанные с динамикой цен на нефть и саммитом АТЭС, намеченным на 18–19 ноября", - комментируют аналитики банка "Синара". "Мы продолжаем смотреть на рынок с оптимизмом – технически картина по индексу Мосбиржи выглядит растущей, новостной фон и ожидания, в том числе и планируемой на следующей неделе встречи глав России, Китая и США на саммите АТЭС, носят поддерживающий сантимент характер", - добавляет Евгений Локтюхов из ПСБ. Сегодня же индекс Мосбиржи может перейти к проторговке диапазона 2500-2550 пунктов – рынок будет ждать международных новостей и оценивать устойчивость текущих уровней нефтяных котировок, заключает он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, акции, торги, мосбиржа, россия
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа, РОССИЯ
10:46 13.11.2026
 
Российский рынок акций перешел к росту

Локтюхов: индекс Мосбиржи может перейти к проторговке диапазона 2500-2550 пунктов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций после незначительного снижения на открытии утренних торгов переходит к росту, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.15 мск увеличивается на 0,43% относительно предыдущего закрытия, до 2 519,01 пункта. В начале торгов индекс снижался на 0,06%.
Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 0,5%, до 96,27 доллара за баррель.
В лидерах роста стоимости - акции Совкомбанка (+2,81%), "Эн+" (+1,83%), АФК "Система" (+1,65%), ММК (+1,3%), "Фосагро" (+1,24%).
В лидерах снижения котировок - акции ВК (−1,34%), "Позитива" (−0,74%), "Алросы" (−0,3%), "Т‑Технологий" (−0,1%), "Хэдхантера" (−0,07%).
"Сегодня участники рынка, вероятно, продолжат анализировать поступающие международные новости, а на первый план перед выходными могут выйти ожидания, связанные с динамикой цен на нефть и саммитом АТЭС, намеченным на 18–19 ноября", - комментируют аналитики банка "Синара".
"Мы продолжаем смотреть на рынок с оптимизмом – технически картина по индексу Мосбиржи выглядит растущей, новостной фон и ожидания, в том числе и планируемой на следующей неделе встречи глав России, Китая и США на саммите АТЭС, носят поддерживающий сантимент характер", - добавляет Евгений Локтюхов из ПСБ.
Сегодня же индекс Мосбиржи может перейти к проторговке диапазона 2500-2550 пунктов – рынок будет ждать международных новостей и оценивать устойчивость текущих уровней нефтяных котировок, заключает он.
 
ЭкономикаРынокАкцииТоргиМосбиржаРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала