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"Новости ободрили инвесторов": рынок удержался выше 2500

"Новости ободрили инвесторов": рынок удержался выше 2500 - 13.11.2026, ПРАЙМ

"Новости ободрили инвесторов": рынок удержался выше 2500

Российский рынок по итогам основной сессии пятницы немного повысился, удержавшись выше уровня 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T20:06+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок по итогам основной сессии пятницы немного повысился, удержавшись выше уровня 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,13% - до 2511,42 пункта, долларовый РТС - на 1,14% - до 963,04 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,01%, до 940,62 пункта. Валютные индексы выросли больше на фоне ощутимого укрепления рубля к доллару и юаню. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 1,93%, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,71%, долларовый РТС - на 1,92%. Рынок нашел опору Российский рынок акций в пятницу демонстрировал стабилизационную динамику в узком коридоре. Индекс Мосбиржи при этом удерживался выше психологического уровня 2500 пунктов. "Новости о подготовке в обозримой перспективе нового раунда переговоров по Украине с участием США, РФ и европейских стран ободрили инвесторов. Кроме того, нефть продолжила ценовое восстановление. Правда, рубль в то же время укреплялся, что сдерживало динамику экспортно-ориентированного рынка акций", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В частности, подорожали бумаги ЮГК (+2,6%), АФК "Система" (+1,7%), "Фикс Прайса" (+4,3%). Подешевели акции "Самолета" (-3,9%), "Позитива" (-2,3%), "Алросы" (-1,2%). Стоимость нефти к 19.41 мск повышалась на 0,1% - до 95,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2% - до 103,3 пункта. Прогнозы Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в плюсе и держали курс на октябрьские пики 2543 пункта и 994 пункта соответственно, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Достижение указанных значений на следующей неделе станет возможным прежде всего при поступлении новых обнадеживающих геополитических сигналов по украинскому кризису. Инвесторы ждут даты следующего раунда трехсторонних переговоров, а также саммита АТЭС и встречи лидеров России, США и КНР. Ближайшие дни также будут богаты на корпоративные драйверы и могут отметиться объявлениями о новых промежуточных дивидендах за 2026 год", - добавляет она. Индекс Мосбиржи при благоприятном сценарии может в понедельник продвинуться к зоне сопротивления 2550-2560 пунктов, считает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Если же пересилит негатив, то снизу зонами торможения выступят значения у 2480 пунктов и чуть выше 2400 пунктов", - оценил он. Сегодня – "пятница, 13-е", причем уже третья в этом году, что случается крайне редко, отметил Станислав Клещев из "ВТБ Мои Инвестиции". "Кто-то может видеть в этом повод для осторожности или даже риски переноса длинных позиций через выходные. Однако статистика российского рынка акций это не подтверждает", - говорит он. Историческая вероятность роста индекса Мосбиржи в ходе торгов в пятницу, 13-го, выше, чем риск получить убыток, говорит Клещев. "За последние 10 лет было 21 "пятниц, 13-х": в 12 случаях рынок рос", - пояснил он.

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рынок, торги, россия, сша, украина, китай, елена кожухова, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"