https://1prime.ru/20261113/rzhd-875191520.html
РЖД планируют оснастить тепловозы на БАМе системой виртуальной сцепки
РЖД планируют оснастить тепловозы на БАМе системой виртуальной сцепки - 13.11.2026, ПРАЙМ
РЖД планируют оснастить тепловозы на БАМе системой виртуальной сцепки
РЖД планируют оснастить системой виртуальной сцепки весь парк грузовых тепловозов, работающих на Байкало-Амурской магистрали (БАМе) и уже провели испытания... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T10:31+0300
2026-11-13T10:31+0300
2026-11-13T10:42+0300
бизнес
россия
тында
ржд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875191520.jpg?1794555732
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. РЖД планируют оснастить системой виртуальной сцепки весь парк грузовых тепловозов, работающих на Байкало-Амурской магистрали (БАМе) и уже провели испытания технологии на таких локомотивах, сообщила компания. "Грузовые магистральные тепловозы 3ТЭ28 прошли испытания по применению системы виртуальной сцепки (ВСЦ). Ранее по такой технологии управлялись только электровозы. Испытания на участке Тында – Беркакит показали, что 3ТЭ28 успешно работает в режиме автоведения. Вес поездов, управляемых системой виртуальной сцепки, составил от 1600 до 6300 тонн", - говорится в сообщении. Ведомый тепловоз двигался полностью в автоматизированном режиме, при этом удалось сократить интервал попутного следования до минимально возможного. В ходе испытаний была отработана интеграция тормозных систем локомотива и состава. Вождение поездов тепловозами по технологии виртуальной сцепки расширяет возможности увеличения пропускной способности БАМа, поясняют РЖД. "В планах оснащение системой ВСЦ до конца года пяти тепловозов 3ТЭ28 с переходом к массовому развертыванию технологии в 2027 году. Цель проекта, реализуемого совместно с АО "НИИАС" и компанией "АВП Технология" (входит в ТМХ Интеллектуальные системы), – оснастить системой виртуальной сцепки весь парк тепловозов, работающих на БАМе", - заключают РЖД.
тында
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, тында, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Тында, РЖД
РЖД планируют оснастить тепловозы на БАМе системой виртуальной сцепки
РЖД планируют оснастить системой виртуальной сцепки весь парк грузовых тепловозов на БАМе
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. РЖД планируют оснастить системой виртуальной сцепки весь парк грузовых тепловозов, работающих на Байкало-Амурской магистрали (БАМе) и уже провели испытания технологии на таких локомотивах, сообщила компания.
"Грузовые магистральные тепловозы 3ТЭ28 прошли испытания по применению системы виртуальной сцепки (ВСЦ). Ранее по такой технологии управлялись только электровозы. Испытания на участке Тында – Беркакит показали, что 3ТЭ28 успешно работает в режиме автоведения. Вес поездов, управляемых системой виртуальной сцепки, составил от 1600 до 6300 тонн", - говорится в сообщении.
Ведомый тепловоз двигался полностью в автоматизированном режиме, при этом удалось сократить интервал попутного следования до минимально возможного. В ходе испытаний была отработана интеграция тормозных систем локомотива и состава.
Вождение поездов тепловозами по технологии виртуальной сцепки расширяет возможности увеличения пропускной способности БАМа, поясняют РЖД.
"В планах оснащение системой ВСЦ до конца года пяти тепловозов 3ТЭ28 с переходом к массовому развертыванию технологии в 2027 году. Цель проекта, реализуемого совместно с АО "НИИАС" и компанией "АВП Технология" (входит в ТМХ Интеллектуальные системы), – оснастить системой виртуальной сцепки весь парк тепловозов, работающих на БАМе", - заключают РЖД.