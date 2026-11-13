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РЖД планируют оснастить тепловозы на БАМе системой виртуальной сцепки

РЖД планируют оснастить тепловозы на БАМе системой виртуальной сцепки - 13.11.2026, ПРАЙМ

РЖД планируют оснастить тепловозы на БАМе системой виртуальной сцепки

РЖД планируют оснастить системой виртуальной сцепки весь парк грузовых тепловозов, работающих на Байкало-Амурской магистрали (БАМе) и уже провели испытания... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T10:31+0300

2026-11-13T10:31+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. РЖД планируют оснастить системой виртуальной сцепки весь парк грузовых тепловозов, работающих на Байкало-Амурской магистрали (БАМе) и уже провели испытания технологии на таких локомотивах, сообщила компания. "Грузовые магистральные тепловозы 3ТЭ28 прошли испытания по применению системы виртуальной сцепки (ВСЦ). Ранее по такой технологии управлялись только электровозы. Испытания на участке Тында – Беркакит показали, что 3ТЭ28 успешно работает в режиме автоведения. Вес поездов, управляемых системой виртуальной сцепки, составил от 1600 до 6300 тонн", - говорится в сообщении. Ведомый тепловоз двигался полностью в автоматизированном режиме, при этом удалось сократить интервал попутного следования до минимально возможного. В ходе испытаний была отработана интеграция тормозных систем локомотива и состава. Вождение поездов тепловозами по технологии виртуальной сцепки расширяет возможности увеличения пропускной способности БАМа, поясняют РЖД. "В планах оснащение системой ВСЦ до конца года пяти тепловозов 3ТЭ28 с переходом к массовому развертыванию технологии в 2027 году. Цель проекта, реализуемого совместно с АО "НИИАС" и компанией "АВП Технология" (входит в ТМХ Интеллектуальные системы), – оснастить системой виртуальной сцепки весь парк тепловозов, работающих на БАМе", - заключают РЖД.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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