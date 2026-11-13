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Стоимость проживания в отелях Антальи выросла на 80-90% - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Стоимость проживания в отелях Антальи выросла на 80-90%
Стоимость проживания в отелях Антальи выросла на 80-90% - 13.11.2026, ПРАЙМ
Стоимость проживания в отелях Антальи выросла на 80-90%
Стоимость проживания в отелях Антальи на фоне климатической конференции COP31 выросла на 80-90% по сравнению с ноябрем прошлого года, заявил глава Ассоциации... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T19:02+0300
2026-11-13T19:02+0300
бизнес
туризм
недвижимость
анталья
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АНКАРА, 13 ноя - ПРАЙМ. Стоимость проживания в отелях Антальи на фоне климатической конференции COP31 выросла на 80-90% по сравнению с ноябрем прошлого года, заявил глава Ассоциации профессиональных управляющих отелями Хакан Саатчиоглу. "Если посмотреть на рост цен, он составляет 80-90%", - заявил Саатчиоглу, слова которого приводит портал haberler.com. По его словам, загрузка гостиниц в историческом районе Калеичи практически достигла 100%. Высокий спрос наблюдается также в Ларе, Белеке и Манавгате. Согласно приведенному в публикации исследованию платформы Lighthouse, средняя стоимость номера в первую неделю конференции составила 268 долларов, во вторую - 239 долларов. Саатчиоглу объяснил изменение цен соотношением спроса и предложения. После 16 ноября он ожидает снижения загрузки гостиниц до 70-80%. Климатический саммит COP31 проходит в Анталье 9-20 ноября. Конференция посвящена международным мерам по борьбе с изменением климата.
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192
40
192
40
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бизнес, туризм, недвижимость, анталья
Бизнес, Туризм, Недвижимость, Анталья
19:02 13.11.2026
 
Стоимость проживания в отелях Антальи выросла на 80-90%

Саатчиоглу: стоимость проживания в отелях Антальи на фоне COP31 выросла на 80-90%

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АНКАРА, 13 ноя - ПРАЙМ. Стоимость проживания в отелях Антальи на фоне климатической конференции COP31 выросла на 80-90% по сравнению с ноябрем прошлого года, заявил глава Ассоциации профессиональных управляющих отелями Хакан Саатчиоглу.
"Если посмотреть на рост цен, он составляет 80-90%", - заявил Саатчиоглу, слова которого приводит портал haberler.com.
По его словам, загрузка гостиниц в историческом районе Калеичи практически достигла 100%. Высокий спрос наблюдается также в Ларе, Белеке и Манавгате.
Согласно приведенному в публикации исследованию платформы Lighthouse, средняя стоимость номера в первую неделю конференции составила 268 долларов, во вторую - 239 долларов.
Саатчиоглу объяснил изменение цен соотношением спроса и предложения. После 16 ноября он ожидает снижения загрузки гостиниц до 70-80%.
Климатический саммит COP31 проходит в Анталье 9-20 ноября. Конференция посвящена международным мерам по борьбе с изменением климата.
 
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