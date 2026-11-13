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Зарубежный инвестор вложит более трех миллиардов рублей в ЛПК на Сахалине

Зарубежный инвестор вложит более трех миллиардов рублей в ЛПК на Сахалине - 13.11.2026, ПРАЙМ

Зарубежный инвестор вложит более трех миллиардов рублей в ЛПК на Сахалине

Иностранный инвестор планирует приступить в 2027 году к строительству лесоперерабатывающего комплекса (ЛПК) на Сахалине, вложит в проект более 3 миллиардов... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T10:03+0300

2026-11-13T10:03+0300

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 ноя – ПРАЙМ. Иностранный инвестор планирует приступить в 2027 году к строительству лесоперерабатывающего комплекса (ЛПК) на Сахалине, вложит в проект более 3 миллиардов рублей, сообщает правительство региона. "В Сахалинской области в 2027 году планируют приступить к строительству крупного лесоперерабатывающего комплекса. Объем инвестиций в его возведение составит более 3 миллиардов рублей. Детали проекта губернатор Валерий Лимаренко обсудил на встрече с иностранными инвесторами", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, предприятие по глубокой переработке древесины будет дислоцироваться в поселке Тымовском. В ноябре этого года будут завершены предпроектные работы, а в декабре начнутся инженерные изыскания и разработка проектной документации. "Проекты по глубокой переработке древесины мы считаем перспективными. С вводом лесоперерабатывающего комплекса в регионе начнется производство продукции, которую сейчас завозят с материка. Это позволит возводить на Сахалине больше жилья из экологически чистых материалов и даст импульс развитию строительной отрасли", - цитирует пресс-служба главу региона. На первом этапе комплекс будет производить пиломатериалы, погонажные изделия и домокомплекты. С полным вводом объекта к 2031 году ассортимент продукции расширится – здесь начнут изготавливать OSB-плиты и топливные пеллеты. Комплекс сможет перерабатывать до 400 тысяч кубометров древесины в год. В соответствии с российским законодательством инвестор будет проводить работы по лесовосстановлению, отмечает пресс-служба. Лимаренко также провел встречу с инвесторами из КНР, которые планируют реализовать на Сахалине проект в сфере строительства. "Несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике, в Сахалинской области фиксируют укрепление связей с китайским бизнесом. Партнеры из КНР уже приступили к реализации в регионе проекта в сфере цифровых технологий", - подчеркивается в сообщении. По итогам 2025 года объем инвестиций в основной капитал Сахалинской области вырос почти на 20% и составил 452 миллиарда рублей. В прошлом году на сопровождении министерства инвестиций, промышленности и внешних связей региона находилось 199 инвестиционных проектов, на сегодняшний день – уже 244 проекта, отмечают пресс-служба.

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бизнес, промышленность, сахалин, китай, кнр