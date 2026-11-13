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"Ценозавр": сахар в России подорожал на 12%

"Ценозавр": сахар в России подорожал на 12% - 13.11.2026, ПРАЙМ

"Ценозавр": сахар в России подорожал на 12%

Сервис мониторинга цен "Ценозавр" проанализировал стоимость сахара в России в октябре 2025 и октябре 2026 года и предоставил данные агентству "Прайм". Средняя... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T15:52+0300

2026-11-13T15:52+0300

2026-11-13T15:52+0300

бизнес

амурская область

metro

стоимость

цены на сахар

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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Сервис мониторинга цен "Ценозавр" проанализировал стоимость сахара в России в октябре 2025 и октябре 2026 года и предоставил данные агентству "Прайм". Средняя цена по стране составила 95 рублей за килограмм, что на 12% выше, чем годом ранее. Все цифры — средние по регионам, сетям и брендам, с учетом акций; в конкретном магазине цена может отличаться.Среди регионов максимальные средние цены зафиксированы в Амурской области — 122 рубля (-5% за год), Калининградской области — 118 рублей (+29%) и Еврейской автономной области — 115 рублей (+9%). Минимальные — в Республике Алтай (86 рублей, +11%), Костромской области (87 рублей, +6%) и Томской области (88 рублей, +1%).В торговых сетях сахар дороже всего в Metro — 141 рубль (+30%), "Теореме" — 124 рубля (-14%) и "ФрешМаркете" — 122 рубля (-5%). Дешевле всего — в "Табрисе" (55 рублей, -8%), "Европе" (69 рублей, +11%) и "Высшей лиге" (70 рублей, -12%).Среди брендов максимальные средние цены отмечены у "Услады" — 144 рубля (+32%), "Выручай" — 116 рублей (+36%) и "Красной птицы" — 113 рублей (-13%). Минимальные — у "Табриса" (55 рублей, -8%), "Хорошего выбора" (80 рублей, +7%) и "Доброго знака" (85 рублей, -7%).

амурская область

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бизнес, амурская область, metro, стоимость, цены на сахар