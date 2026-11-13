https://1prime.ru/20261113/samara-875185159.html
В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 13.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Самары, сообщила Росавиация. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T08:26+0300
2026-11-13T08:26+0300
2026-11-13T08:26+0300
бизнес
самара
росавиация
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Самары, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Самары ("Курумоч"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, самара, росавиация
Бизнес, САМАРА, Росавиация
В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Росавиация: в аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов