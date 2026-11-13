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В аэропортах Самары и Ульяновска сняли временные ограничения
В аэропортах Самары и Ульяновска сняли временные ограничения - 13.11.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Самары и Ульяновска сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T11:51+0300
2026-11-13T11:51+0300
2026-11-13T11:51+0300
бизнес
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Самары ("Курумоч"), Ульяновска ("Баратаевка"). Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, самара, ульяновск, росавиация
Бизнес, САМАРА, Ульяновск, Росавиация
В аэропортах Самары и Ульяновска сняли временные ограничения
В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов