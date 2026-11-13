https://1prime.ru/20261113/samoylova-875193762.html

Оксане Самойловой запретили открывать бизнес в России

Оксане Самойловой запретили открывать бизнес в России - 13.11.2026, ПРАЙМ

Оксане Самойловой запретили открывать бизнес в России

Блогеру Оксане Самойловой запретили открывать новый бизнес в России до сентября 2029 года, выяснило РИА Новости, изучив данные ФНС. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T11:06+0300

2026-11-13T11:06+0300

2026-11-13T11:06+0300

бизнес

фнс россии

россия

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Блогеру Оксане Самойловой запретили открывать новый бизнес в России до сентября 2029 года, выяснило РИА Новости, изучив данные ФНС. Причиной стал недостоверный адрес, который ее компания ООО "Семми бьюти" указала в ЕГРЮЛ. Ограничения на открытие нового бизнеса были введены 24 сентября и продлятся три года. У Самойловой есть еще две компании, которые занимаются торговлей розничной одеждой. Согласно законодательству, налоговая может отказать в регистрации владельцу или руководителю нового бизнеса, если ранее он владел контролирующей долей или руководил компанией, которая имеет запись о недостоверности данных. Самойлова 24 сентября подала иск против своего бывшего мужа, рэпера Джигана (Дениса Устименко). Она требует ограничить его в родительских правах на полгода, ссылаясь на то, что он может быть опасен для их четырех детей. Самойлова обратилась в суд после инцидента, произошедшего в начале июля. По информации Telegram-канала Mash, Джиган стрелял в охранников и прислугу и около десяти часов удерживал их в заложниках. Как минимум один человек получил ранения. В доме в тот момент находились дети артиста. По данным канала, после этого Джигана принудительно отправили на реабилитацию в Израиль.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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