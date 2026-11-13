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В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты

В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты - 13.11.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщает Росавиация. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T05:28+0300

2026-11-13T05:28+0300

2026-11-13T05:28+0300

бизнес

росавиация

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщает Росавиация. "Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

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бизнес, росавиация