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Сбербанк представил коллекционный золотой "Империал Елизаветы Петровны"

Сбербанк представил коллекционный золотой "Империал Елизаветы Петровны" - 13.11.2026, ПРАЙМ

Сбербанк представил коллекционный золотой "Империал Елизаветы Петровны"

Сбербанк представил коллекционный золотой "Империал Елизаветы Петровны", инкрустированный бриллиантами, сообщает пресс-служба банка. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T09:17+0300

2026-11-13T09:17+0300

2026-11-13T09:17+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк представил коллекционный золотой "Империал Елизаветы Петровны", инкрустированный бриллиантами, сообщает пресс-служба банка. "В год своего 185-летия "Сбер" представил коллекционную монету "Империал Елизаветы Петровны" — новое воплощение одной из самых редких монет Российской империи", - говорится в сообщении. Отмечается, что она изготовлена из 500 граммов золота 999-й пробы и украшена 87 бриллиантами. Всего выпущено 50 уникальных номерных экземпляров. Для каждого создана серебряная шкатулка-табакерка ручной работы в стилистике елизаветинского барокко с изображением императрицы. История оригинальной монеты берет начало в 1755 году, отмечают в банке. Тогда в Санкт-Петербурге по инициативе директора монетного двора Ивана Шлаттера отчеканили несколько пробных экземпляров золотой монеты номиналом 20 рублей. Однако из-за высокого номинала от серийного выпуска отказались, и в обращение поступили только монеты достоинством 5 и 10 рублей. Сбербанк сообщает, что до наших дней сохранились единичные экземпляры 20-рублевого империала, поэтому сегодня это одна из самых редких и желанных находок для нумизматов. "Современный империал сохраняет художественные традиции XVIII века и стилистику елизаветинского барокко, но раскрывает их через новые технологии и ювелирное мастерство. На одной стороне монеты изображены карта Среднего Урала, добыча золота на Березовском месторождении и барельеф Ивана Шлаттера. Эти сюжеты рассказывают о пути золота от месторождения до монетного двора", - сообщает Сбербанк. Сообщается, что отдельные элементы композиции перетекают друг в друга, иллюстрируя путь золота от прииска до готовой монеты. На реверсе в верхней части изображен вензель Елизаветы Петровны, в центре — "Империал" 1755 года, а ниже инкрустированный бриллиантами орел — знак государственности. Композицию дополняют сцены дворцовой жизни и строительства Зимнего дворца по проекту Растрелли. Это уже второй подобный экземпляр в коллекционной серии Сбербанка, посвященной редким монетам династии Романовых. Первой стал "Константиновский рубль", выпущенный в прошлом году.

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