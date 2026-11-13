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Сбербанк представил коллекционный золотой "Империал Елизаветы Петровны" - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Сбербанк представил коллекционный золотой "Империал Елизаветы Петровны"
Сбербанк представил коллекционный золотой "Империал Елизаветы Петровны" - 13.11.2026, ПРАЙМ
Сбербанк представил коллекционный золотой "Империал Елизаветы Петровны"
Сбербанк представил коллекционный золотой "Империал Елизаветы Петровны", инкрустированный бриллиантами, сообщает пресс-служба банка. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T09:17+0300
2026-11-13T09:17+0300
финансы
банки
санкт-петербург
сбербанк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875186609.jpg?1794550679
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк представил коллекционный золотой "Империал Елизаветы Петровны", инкрустированный бриллиантами, сообщает пресс-служба банка. "В год своего 185-летия "Сбер" представил коллекционную монету "Империал Елизаветы Петровны" — новое воплощение одной из самых редких монет Российской империи", - говорится в сообщении. Отмечается, что она изготовлена из 500 граммов золота 999-й пробы и украшена 87 бриллиантами. Всего выпущено 50 уникальных номерных экземпляров. Для каждого создана серебряная шкатулка-табакерка ручной работы в стилистике елизаветинского барокко с изображением императрицы. История оригинальной монеты берет начало в 1755 году, отмечают в банке. Тогда в Санкт-Петербурге по инициативе директора монетного двора Ивана Шлаттера отчеканили несколько пробных экземпляров золотой монеты номиналом 20 рублей. Однако из-за высокого номинала от серийного выпуска отказались, и в обращение поступили только монеты достоинством 5 и 10 рублей. Сбербанк сообщает, что до наших дней сохранились единичные экземпляры 20-рублевого империала, поэтому сегодня это одна из самых редких и желанных находок для нумизматов. "Современный империал сохраняет художественные традиции XVIII века и стилистику елизаветинского барокко, но раскрывает их через новые технологии и ювелирное мастерство. На одной стороне монеты изображены карта Среднего Урала, добыча золота на Березовском месторождении и барельеф Ивана Шлаттера. Эти сюжеты рассказывают о пути золота от месторождения до монетного двора", - сообщает Сбербанк. Сообщается, что отдельные элементы композиции перетекают друг в друга, иллюстрируя путь золота от прииска до готовой монеты. На реверсе в верхней части изображен вензель Елизаветы Петровны, в центре — "Империал" 1755 года, а ниже инкрустированный бриллиантами орел — знак государственности. Композицию дополняют сцены дворцовой жизни и строительства Зимнего дворца по проекту Растрелли. Это уже второй подобный экземпляр в коллекционной серии Сбербанка, посвященной редким монетам династии Романовых. Первой стал "Константиновский рубль", выпущенный в прошлом году.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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финансы, банки, санкт-петербург, сбербанк
Финансы, Банки, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Сбербанк
09:17 13.11.2026
 
Сбербанк представил коллекционный золотой "Империал Елизаветы Петровны"

Сбербанк представил золотой "Империал Елизаветы Петровны", инкрустированный бриллиантами

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк представил коллекционный золотой "Империал Елизаветы Петровны", инкрустированный бриллиантами, сообщает пресс-служба банка.
"В год своего 185-летия "Сбер" представил коллекционную монету "Империал Елизаветы Петровны" — новое воплощение одной из самых редких монет Российской империи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что она изготовлена из 500 граммов золота 999-й пробы и украшена 87 бриллиантами. Всего выпущено 50 уникальных номерных экземпляров. Для каждого создана серебряная шкатулка-табакерка ручной работы в стилистике елизаветинского барокко с изображением императрицы.
История оригинальной монеты берет начало в 1755 году, отмечают в банке. Тогда в Санкт-Петербурге по инициативе директора монетного двора Ивана Шлаттера отчеканили несколько пробных экземпляров золотой монеты номиналом 20 рублей. Однако из-за высокого номинала от серийного выпуска отказались, и в обращение поступили только монеты достоинством 5 и 10 рублей.
Сбербанк сообщает, что до наших дней сохранились единичные экземпляры 20-рублевого империала, поэтому сегодня это одна из самых редких и желанных находок для нумизматов.
"Современный империал сохраняет художественные традиции XVIII века и стилистику елизаветинского барокко, но раскрывает их через новые технологии и ювелирное мастерство. На одной стороне монеты изображены карта Среднего Урала, добыча золота на Березовском месторождении и барельеф Ивана Шлаттера. Эти сюжеты рассказывают о пути золота от месторождения до монетного двора", - сообщает Сбербанк.
Сообщается, что отдельные элементы композиции перетекают друг в друга, иллюстрируя путь золота от прииска до готовой монеты. На реверсе в верхней части изображен вензель Елизаветы Петровны, в центре — "Империал" 1755 года, а ниже инкрустированный бриллиантами орел — знак государственности. Композицию дополняют сцены дворцовой жизни и строительства Зимнего дворца по проекту Растрелли.
Это уже второй подобный экземпляр в коллекционной серии Сбербанка, посвященной редким монетам династии Романовых. Первой стал "Константиновский рубль", выпущенный в прошлом году.
 
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