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В Microsoft заявили, что сбои в работе сервисов пока не удается устранить

В Microsoft заявили, что сбои в работе сервисов пока не удается устранить - 13.11.2026, ПРАЙМ

В Microsoft заявили, что сбои в работе сервисов пока не удается устранить

Сбои в работе сервисов Microsoft пока не удается устранить, компания продолжает работать над решением проблемы, говорится в сообщении технической службы. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T10:37+0300

2026-11-13T10:37+0300

2026-11-13T10:42+0300

технологии

индия

германия

нидерланды

microsoft

downdetector

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Сбои в работе сервисов Microsoft пока не удается устранить, компания продолжает работать над решением проблемы, говорится в сообщении технической службы. "Мы отслеживали состояние изменений, внедренных для повышения эксплуатационной готовности, и подтвердили, что они не работают так, как ожидалось", - говорится в сообщении Microsoft в соцсети X. Компания в настоящее время ищет альтернативные подходы, которые можно применить для увеличения пропускной способности информации, также указывается в сообщении. В работе сервисов Microsoft по всему миру в четверг наблюдался масштабный сбой. Пользователи жаловались на работу электронной почты Outlook, а также Microsoft 365, Copilot, Teams и других сервисов компании. По данным портала Downdetector, сбой затронул 74 страны и территории всего за час, и проблемы до сих пор полностью не устранены. В пятницу жалобы возобновились. О проблемах в работе электронной почты сообщали в Индии, Германии,а также в Нидерландах, Франции и других странах. Наблюдаются неполадки и в работе Microsoft 365, Teams, Store и Copilot.

индия

германия

нидерланды

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технологии, индия, германия, нидерланды, microsoft, downdetector