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В Microsoft заявили, что сбои в работе сервисов пока не удается устранить - 13.11.2026, ПРАЙМ
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В Microsoft заявили, что сбои в работе сервисов пока не удается устранить
В Microsoft заявили, что сбои в работе сервисов пока не удается устранить - 13.11.2026, ПРАЙМ
В Microsoft заявили, что сбои в работе сервисов пока не удается устранить
Сбои в работе сервисов Microsoft пока не удается устранить, компания продолжает работать над решением проблемы, говорится в сообщении технической службы. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T10:37+0300
2026-11-13T10:42+0300
технологии
индия
германия
нидерланды
microsoft
downdetector
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Сбои в работе сервисов Microsoft пока не удается устранить, компания продолжает работать над решением проблемы, говорится в сообщении технической службы. "Мы отслеживали состояние изменений, внедренных для повышения эксплуатационной готовности, и подтвердили, что они не работают так, как ожидалось", - говорится в сообщении Microsoft в соцсети X. Компания в настоящее время ищет альтернативные подходы, которые можно применить для увеличения пропускной способности информации, также указывается в сообщении. В работе сервисов Microsoft по всему миру в четверг наблюдался масштабный сбой. Пользователи жаловались на работу электронной почты Outlook, а также Microsoft 365, Copilot, Teams и других сервисов компании. По данным портала Downdetector, сбой затронул 74 страны и территории всего за час, и проблемы до сих пор полностью не устранены. В пятницу жалобы возобновились. О проблемах в работе электронной почты сообщали в Индии, Германии,а также в Нидерландах, Франции и других странах. Наблюдаются неполадки и в работе Microsoft 365, Teams, Store и Copilot.
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технологии, индия, германия, нидерланды, microsoft, downdetector
Технологии, ИНДИЯ, ГЕРМАНИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, Microsoft, Downdetector
10:37 13.11.2026 (обновлено: 10:42 13.11.2026)
 
В Microsoft заявили, что сбои в работе сервисов пока не удается устранить

Microsoft: сбои в работе сервисов пока не удается устранить

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Сбои в работе сервисов Microsoft пока не удается устранить, компания продолжает работать над решением проблемы, говорится в сообщении технической службы.
"Мы отслеживали состояние изменений, внедренных для повышения эксплуатационной готовности, и подтвердили, что они не работают так, как ожидалось", - говорится в сообщении Microsoft в соцсети X.
Компания в настоящее время ищет альтернативные подходы, которые можно применить для увеличения пропускной способности информации, также указывается в сообщении.
В работе сервисов Microsoft по всему миру в четверг наблюдался масштабный сбой. Пользователи жаловались на работу электронной почты Outlook, а также Microsoft 365, Copilot, Teams и других сервисов компании. По данным портала Downdetector, сбой затронул 74 страны и территории всего за час, и проблемы до сих пор полностью не устранены.
В пятницу жалобы возобновились. О проблемах в работе электронной почты сообщали в Индии, Германии,а также в Нидерландах, Франции и других странах. Наблюдаются неполадки и в работе Microsoft 365, Teams, Store и Copilot.
 
ТехнологииИНДИЯГЕРМАНИЯНИДЕРЛАНДЫMicrosoftDowndetector
 
 
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