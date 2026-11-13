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Сенатор США попросил Хуанга явиться на слушания 3 декабря
Сенатор США попросил Хуанга явиться на слушания 3 декабря - 13.11.2026, ПРАЙМ
Сенатор США попросил Хуанга явиться на слушания 3 декабря
Председатель комитета сената США по банковским делам Тим Скотт направил основателю компании Nvidia Дженсену Хуангу официальное письмо с просьбой явиться на... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T04:43+0300
2026-11-13T04:43+0300
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ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. Председатель комитета сената США по банковским делам Тим Скотт направил основателю компании Nvidia Дженсену Хуангу официальное письмо с просьбой явиться на открытые слушания 3 декабря в связи с публикациями СМИ о его романе с китаянкой, подозреваемой в работе на разведку КНР.
"Я пишу с просьбой о том, чтобы вы добровольно предстали перед комитетом по банковским, жилищным и городским делам 3 декабря 2026 года для участия в открытых слушаниях, касающихся недавних публикаций, которые вызывают серьезную обеспокоенность в сфере национальной безопасности", - говорится в письме сенатора.
В сносках к документу приведены ссылки на недавние материалы газет New York Times и Wall Street Journal, в которых утверждалось, что главная спецслужба Китая якобы завербовала женщину, ставшую любовницей Хуанга.
Сенатор предупредил, что в случае отказа Хуанга явиться на заседание добровольно комитет готов задействовать все имеющиеся полномочия, вплоть до принудительного вызова повесткой.
В четверг разработчик графических процессоров Nvidia объявил об отставке основателя компании Дженсена Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для китайских правительственных структур. МИД КНР назвало беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.
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КИТАЙ, КНР, США, Nvidia, New York Times, МИД КНР
Сенатор США попросил Хуанга явиться на слушания 3 декабря
Сенатор Скотт попросил Хуанга явиться на слушания 3 декабря из-за публикаций о его романе
ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. Председатель комитета сената США по банковским делам Тим Скотт направил основателю компании Nvidia Дженсену Хуангу официальное письмо с просьбой явиться на открытые слушания 3 декабря в связи с публикациями СМИ о его романе с китаянкой, подозреваемой в работе на разведку КНР.
"Я пишу с просьбой о том, чтобы вы добровольно предстали перед комитетом по банковским, жилищным и городским делам 3 декабря 2026 года для участия в открытых слушаниях, касающихся недавних публикаций, которые вызывают серьезную обеспокоенность в сфере национальной безопасности", - говорится в письме сенатора.
В сносках к документу приведены ссылки на недавние материалы газет New York Times и Wall Street Journal, в которых утверждалось, что главная спецслужба Китая якобы завербовала женщину, ставшую любовницей Хуанга.
Сенатор предупредил, что в случае отказа Хуанга явиться на заседание добровольно комитет готов задействовать все имеющиеся полномочия, вплоть до принудительного вызова повесткой.
В четверг разработчик графических процессоров Nvidia объявил об отставке основателя компании Дженсена Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для китайских правительственных структур. МИД КНР назвало беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.