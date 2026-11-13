https://1prime.ru/20261113/sevastopol-875182787.html
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения - 13.11.2026, ПРАЙМ
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения
Режим временного ограничения электроснабжения, который вводился во избежание аварии в энергосистеме, сняли в Севастополе, сообщает пресс-служба предприятия... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T02:30+0300
2026-11-13T02:30+0300
2026-11-13T02:30+0300
севастополь
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Режим временного ограничения электроснабжения, который вводился во избежание аварии в энергосистеме, сняли в Севастополе, сообщает пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго".
Ранее в Севастополе вводили режим ограничения потребления электроэнергии для недопущения аварии в энергосистеме.
"Режим временного ограничения электроснабжения снят. В 23.10 12.11.2026 года диспетчер ЧРДУ дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения", - говорится в сообщении.
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севастополь
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Режим временного ограничения электроснабжения, который вводился во избежание аварии в энергосистеме, сняли в Севастополе, сообщает пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго".
Ранее в Севастополе вводили режим ограничения потребления электроэнергии для недопущения аварии в энергосистеме.
"Режим временного ограничения электроснабжения снят. В 23.10 12.11.2026 года диспетчер ЧРДУ дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения", - говорится в сообщении.