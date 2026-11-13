https://1prime.ru/20261113/sevastopol-875182787.html

В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения

В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения - 13.11.2026, ПРАЙМ

В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения

Режим временного ограничения электроснабжения, который вводился во избежание аварии в энергосистеме, сняли в Севастополе, сообщает пресс-служба предприятия... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T02:30+0300

2026-11-13T02:30+0300

2026-11-13T02:30+0300

севастополь

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Режим временного ограничения электроснабжения, который вводился во избежание аварии в энергосистеме, сняли в Севастополе, сообщает пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго". Ранее в Севастополе вводили режим ограничения потребления электроэнергии для недопущения аварии в энергосистеме. "Режим временного ограничения электроснабжения снят. В 23.10 12.11.2026 года диспетчер ЧРДУ дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения", - говорится в сообщении.

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севастополь