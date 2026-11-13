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Шохин призвал включить навыки работы с ИИ в профессиональные характеристики
Шохин призвал включить навыки работы с ИИ в профессиональные характеристики - 13.11.2026, ПРАЙМ
Шохин призвал включить навыки работы с ИИ в профессиональные характеристики
Навыки работы с искусственным интеллектом необходимо включать в профессиональные характеристики и требования к квалификации работников, считает глава... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T14:49+0300
2026-11-13T14:49+0300
2026-11-13T14:49+0300
бизнес
россия
александр шохин
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Навыки работы с искусственным интеллектом необходимо включать в профессиональные характеристики и требования к квалификации работников, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин. На пресс-конференции, посвященной национальной системе квалификаций, он напомнил, что профессиональные стандарты и федеральные государственные образовательные стандарты пересматриваются и актуализируются раз в 5 лет. "Сейчас мы понимаем, что 5 лет – это чересчур большой срок, и явно, если исходить из этого срока, то мы не будем поспевать за изменениями в технологиях и компетенциях работников", - считает Шохин. В связи с этим, по его словам, сейчас в рамках национальной системы квалификации упор делается не только на сами профстандарты и образовательные стандарты, но и на более гибкие инструменты. В частности, речь идет о профессиональных характеристиках, требованиях к квалификации работников в рамках профессионального стандарта. В качестве примера он привел работу по встраиванию в профессиональные стандарты и компетенции работников мягких навыков, так называемых soft skills. "Сейчас уже надо встраивать тот же искусственный интеллект применительно к каждой профессии, специальности, компетенции, так как он становится не дополнительным, не надстройкой, а в некотором смысле необходимым условием функционирования людей в данной профессии и так далее", - пояснил Шохин.
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бизнес, россия, александр шохин
Бизнес, РОССИЯ, Александр Шохин
Шохин призвал включить навыки работы с ИИ в профессиональные характеристики
Шохин: навыки работы с ИИ нужно включать в требования к квалификации работников
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Навыки работы с искусственным интеллектом необходимо включать в профессиональные характеристики и требования к квалификации работников, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин.
На пресс-конференции, посвященной национальной системе квалификаций, он напомнил, что профессиональные стандарты и федеральные государственные образовательные стандарты пересматриваются и актуализируются раз в 5 лет.
"Сейчас мы понимаем, что 5 лет – это чересчур большой срок, и явно, если исходить из этого срока, то мы не будем поспевать за изменениями в технологиях и компетенциях работников", - считает Шохин
.
В связи с этим, по его словам, сейчас в рамках национальной системы квалификации упор делается не только на сами профстандарты и образовательные стандарты, но и на более гибкие инструменты. В частности, речь идет о профессиональных характеристиках, требованиях к квалификации работников в рамках профессионального стандарта. В качестве примера он привел работу по встраиванию в профессиональные стандарты и компетенции работников мягких навыков, так называемых soft skills.
"Сейчас уже надо встраивать тот же искусственный интеллект применительно к каждой профессии, специальности, компетенции, так как он становится не дополнительным, не надстройкой, а в некотором смысле необходимым условием функционирования людей в данной профессии и так далее", - пояснил Шохин.