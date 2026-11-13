https://1prime.ru/20261113/shvartsenegger-875220483.html

Мотоцикл с автографом Шварценеггера выставили на благотворительный аукцион

Мотоцикл с автографом Шварценеггера выставили на благотворительный аукцион - 13.11.2026, ПРАЙМ

Мотоцикл с автографом Шварценеггера выставили на благотворительный аукцион

Мотоцикл с автографом актера Арнольда Шварценеггера выставили на благотворительный аукцион немецкой онлайн-площадки United Charity, говорится в релизе... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T20:21+0300

2026-11-13T20:21+0300

2026-11-13T20:21+0300

бизнес

вена

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ВЕНА, 13 ноя - ПРАЙМ. Мотоцикл с автографом актера Арнольда Шварценеггера выставили на благотворительный аукцион немецкой онлайн-площадки United Charity, говорится в релизе представителей аукциона. "На этот раз на аукционе United Charity будет выставлен мотоцикл Peace Bike Terminator! Этот необычный мотоцикл, созданный по индивидуальному проекту, был лично передан Арнольду Шварценеггеру 15 июня 2026 года в рамках десятого саммита Austrian World Summit в венском дворце Хофбург, и он собственноручно оставил на нем свой автограф", - говорится в сообщении. Мотоцикл был создан участниками объединения Jesus Biker, которые потратили на его изготовление более 500 часов. Вырученные от продажи средства поровну направят на климатическую инициативу Schwarzenegger Climate Initiative, основанную Шварценеггером и базирующуюся в Вене, а также на проект помощи детям на Мадагаскаре австрийской организации Missio. Это католическая благотворительная организация, которая поддерживает образовательные, медицинские и социальные проекты в бедных общинах по всему миру. На сайте организации указано, что ближайшая дата окончания торгов за мотоцикл - 11 января 2027 года. Шварценеггер родился в австрийской коммуне Таль близ Граца. Он также является основателем климатической инициативы, которая занимается вопросами защиты окружающей среды и ежегодно проводит международный климатический саммит в Вене. Ранее Jesus Biker организовали аукцион мотоцикла, принадлежавшего Папе Римскому. Транспортное средство удалось продать за 130 тысяч евро. United Charity - немецкая онлайн-площадка для благотворительных аукционов, основанная в 2009 году и базирующаяся в немецком Баден-Бадене.

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