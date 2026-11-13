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Суд отправил под домашний арест работающего в "Синергии" Михаила Ерофеева
Суд отправил под домашний арест работающего в "Синергии" Михаила Ерофеева - 13.11.2026, ПРАЙМ
Суд отправил под домашний арест работающего в "Синергии" Михаила Ерофеева
Суд в Москве отправил под домашний арест работающего в университете "Синергия" Михаила Ерофеева по делу о хищениях, сообщил РИА Новости источник. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T16:30+0300
2026-11-13T16:30+0300
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общество
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Суд в Москве отправил под домашний арест работающего в университете "Синергия" Михаила Ерофеева по делу о хищениях, сообщил РИА Новости источник. "Суд в Москве в среду избрал Михаилу Ерофееву меру пресечения в виде домашнего ареста", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что Ерофеев в суде на вопрос о трудоустройстве заявил, что работает в университете "Синергия". Как заявили агентству в вузе в пятницу, "Синергия" работает в штатном режиме и оказывает следствию всестороннее содействие, дело возбуждено по факту, а не в отношении университета или его сотрудников и обвинения никому не предъявлены. В вузе отметили, что следственные действия связаны с расследованием обстоятельств исполнения двух государственных контрактов с Росмолодежью, заключенных в 2023 и 2024 годах. Оба контракта были получены по результатам конкурентных процедур и исполнены в полном объеме. Согласно сайту "Синергии", Михаил Ерофеев является проректором по региональному развитию.
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общество , россия, москва
Общество , РОССИЯ, МОСКВА
Суд отправил под домашний арест работающего в "Синергии" Михаила Ерофеева
Суд в Москве отправил под домашний арест Михаила Ерофеева по делу о хищениях
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Суд в Москве отправил под домашний арест работающего в университете "Синергия" Михаила Ерофеева по делу о хищениях, сообщил РИА Новости источник.
"Суд в Москве
в среду избрал Михаилу Ерофееву меру пресечения в виде домашнего ареста", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что Ерофеев в суде на вопрос о трудоустройстве заявил, что работает в университете "Синергия".
Как заявили агентству в вузе в пятницу, "Синергия" работает в штатном режиме и оказывает следствию всестороннее содействие, дело возбуждено по факту, а не в отношении университета или его сотрудников и обвинения никому не предъявлены.
В вузе отметили, что следственные действия связаны с расследованием обстоятельств исполнения двух государственных контрактов с Росмолодежью, заключенных в 2023 и 2024 годах. Оба контракта были получены по результатам конкурентных процедур и исполнены в полном объеме.
Согласно сайту "Синергии", Михаил Ерофеев является проректором по региональному развитию.