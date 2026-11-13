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Второй серийный самолет SJ-100 совершит первый полет до конца года
Второй серийный самолет SJ-100 совершит первый полет до конца года - 13.11.2026, ПРАЙМ
Второй серийный самолет SJ-100 совершит первый полет до конца года
Второй серийный импортозамещенный самолет SJ-100, подготовка которого завершается в Хабаровском крае, совершит первый полет до конца года, говорится в сообщении | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T08:14+0300
2026-11-13T08:14+0300
2026-11-13T08:14+0300
бизнес
россия
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
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ХАБАРОВСК, 13 ноя – ПРАЙМ. Второй серийный импортозамещенный самолет SJ-100, подготовка которого завершается в Хабаровском крае, совершит первый полет до конца года, говорится в сообщении губернатора Дмитрия Демешина.
"В Комсомольске-на-Амуре завершается подготовка нового самолета к первому полету, который должен состояться до конца этого года. Сейчас специалисты филиала компании "Яковлев" – "Региональные самолеты" проводят наземные отработки систем и оборудования", – написал глава региона.
Новый самолет оснащен российскими двигателями ПД-8, а также отечественными компонентами и системами, включая оборудование пассажирского салона.
Губернатор добавил, что предприятие готовится перейти к конвейерной организации производства, которая позволит наладить серийный выпуск новых воздушных судов. Развитие программы SJ-100, по его словам, способствует укреплению промышленного потенциала Хабаровского края и отечественного авиастроения.
Ранее РИА Новости сообщало, что по расчетам стоимость опытно-конструкторских работ для замены двигателей SaM-146 на ПД-8 на самолетах предыдущей модели "Суперджета" составит 2 миллиарда рублей.
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бизнес, россия, хабаровский край, комсомольск-на-амуре
Бизнес, РОССИЯ, Хабаровский край, КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
Второй серийный самолет SJ-100 совершит первый полет до конца года
Второй серийный импортозамещенный самолет SJ-100 совершит первый полет до конца года
ХАБАРОВСК, 13 ноя – ПРАЙМ. Второй серийный импортозамещенный самолет SJ-100, подготовка которого завершается в Хабаровском крае, совершит первый полет до конца года, говорится в сообщении губернатора Дмитрия Демешина.
"В Комсомольске-на-Амуре завершается подготовка нового самолета к первому полету, который должен состояться до конца этого года. Сейчас специалисты филиала компании "Яковлев" – "Региональные самолеты" проводят наземные отработки систем и оборудования", – написал глава региона.
Новый самолет оснащен российскими двигателями ПД-8, а также отечественными компонентами и системами, включая оборудование пассажирского салона.
Губернатор добавил, что предприятие готовится перейти к конвейерной организации производства, которая позволит наладить серийный выпуск новых воздушных судов. Развитие программы SJ-100, по его словам, способствует укреплению промышленного потенциала Хабаровского края и отечественного авиастроения.
Ранее РИА Новости сообщало, что по расчетам стоимость опытно-конструкторских работ для замены двигателей SaM-146 на ПД-8 на самолетах предыдущей модели "Суперджета" составит 2 миллиарда рублей.