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В Словакии назвали санкции против России воплощением политической слепоты

В Словакии назвали санкции против России воплощением политической слепоты - 13.11.2026, ПРАЙМ

В Словакии назвали санкции против России воплощением политической слепоты

Санкционная политика ЕС против России уничтожает конкурентоспособность европейской промышленности и является следствием политической слепоты Европейского союза, | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T03:22+0300

2026-11-13T03:22+0300

2026-11-13T03:22+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Санкционная политика ЕС против России уничтожает конкурентоспособность европейской промышленности и является следствием политической слепоты Европейского союза, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии, глава партии "Республика" Милан Угрик. "Санкционная политика является воплощением политической слепоты, поскольку из озвученных целей она не достигает практически ничего, но при этом ликвидирует конкурентоспособность европейской промышленности и из-за дорогих энергоресурсов повышает затраты для всех. И для людей, и для фирм", - считает Угрик. При этом он подчеркнул, что брюссельские прогрессивисты обсуждают цены на российские нефть и газ, но пытаются не замечать, что их действия также приводят к подорожанию энергоресурсов для европейцев.

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россия, мировая экономика, словакия, ес, республика