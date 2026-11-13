Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Словакии назвали санкции против России воплощением политической слепоты - 13.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261113/slovakija-875183050.html
В Словакии назвали санкции против России воплощением политической слепоты
В Словакии назвали санкции против России воплощением политической слепоты - 13.11.2026, ПРАЙМ
В Словакии назвали санкции против России воплощением политической слепоты
Санкционная политика ЕС против России уничтожает конкурентоспособность европейской промышленности и является следствием политической слепоты Европейского союза, | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T03:22+0300
2026-11-13T03:22+0300
россия
мировая экономика
словакия
ес
республика
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875183050.jpg?1794529324
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Санкционная политика ЕС против России уничтожает конкурентоспособность европейской промышленности и является следствием политической слепоты Европейского союза, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии, глава партии "Республика" Милан Угрик. "Санкционная политика является воплощением политической слепоты, поскольку из озвученных целей она не достигает практически ничего, но при этом ликвидирует конкурентоспособность европейской промышленности и из-за дорогих энергоресурсов повышает затраты для всех. И для людей, и для фирм", - считает Угрик. При этом он подчеркнул, что брюссельские прогрессивисты обсуждают цены на российские нефть и газ, но пытаются не замечать, что их действия также приводят к подорожанию энергоресурсов для европейцев.
словакия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, словакия, ес, республика
РОССИЯ, Мировая экономика, СЛОВАКИЯ, ЕС, Республика
03:22 13.11.2026
 
В Словакии назвали санкции против России воплощением политической слепоты

Депутат Угрик: санкции ЕС против России уничтожают конкурентоспособность промышленности ЕС

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Санкционная политика ЕС против России уничтожает конкурентоспособность европейской промышленности и является следствием политической слепоты Европейского союза, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии, глава партии "Республика" Милан Угрик.
"Санкционная политика является воплощением политической слепоты, поскольку из озвученных целей она не достигает практически ничего, но при этом ликвидирует конкурентоспособность европейской промышленности и из-за дорогих энергоресурсов повышает затраты для всех. И для людей, и для фирм", - считает Угрик.
При этом он подчеркнул, что брюссельские прогрессивисты обсуждают цены на российские нефть и газ, но пытаются не замечать, что их действия также приводят к подорожанию энергоресурсов для европейцев.
 
РОССИЯМировая экономикаСЛОВАКИЯЕСРеспублика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала