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СМИ: SpaceX и Tesla могут объявить о крупнейшей в истории сделке в декабре

СМИ: SpaceX и Tesla могут объявить о крупнейшей в истории сделке в декабре - 13.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: SpaceX и Tesla могут объявить о крупнейшей в истории сделке в декабре

Крупнейшие компании Илона Маска, космическая корпорация SpaceX и производитель электромобилей Tesla, продвигаются вперед в переговорах о слиянии и могут... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T01:06+0300

2026-11-13T01:06+0300

2026-11-13T01:06+0300

бизнес

китай

tesla

spacex

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ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. Крупнейшие компании Илона Маска, космическая корпорация SpaceX и производитель электромобилей Tesla, продвигаются вперед в переговорах о слиянии и могут объявить о крупнейшей в мировой истории сделке уже в декабре, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. "Две крупнейшие компании Илона Маска могут объявить о сделке, которая способна стать крупнейшей в истории, уже в декабре", - пишет агентство. По словам собеседников агентства, компании также обсуждают сценарий, при котором объявление о сделке может сдвинуться на начало 2027 года. В настоящее время советы директоров и консультанты согласовывают условия объединения и структуру управления будущей корпорацией. В октябре Маск сообщал, что в обеих компаниях сформированы специальные комитеты независимых директоров для проработки вопроса о слиянии. Как отмечает агентство, слияние приведет к созданию конгломерата по выпуску электромобилей, ракет, спутников и накопителей энергии для развития ИИ. Стоимость SpaceX после июньского IPO превышает 1,9 триллиона долларов, а Tesla оценивается примерно в 1,5 триллиона долларов. При этом ключевым вопросом остается доля акций SpaceX, которую предложат инвесторам Tesla перед ее собранием акционеров 3 декабря. В то же самое время, для закрытия сделки сторонам предстоит преодолеть ряд регуляторных и политических препятствий. В частности, компаниям необходимо решить, как ограничить от внешнего влияния производственные активы Tesla в Китае, отмечается в публикации.

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бизнес, китай, tesla, spacex