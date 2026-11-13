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СМИ: ФРГ планирует выкупить долю в компании по обогащению урана Urenco - 13.11.2026, ПРАЙМ
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СМИ: ФРГ планирует выкупить долю в компании по обогащению урана Urenco
СМИ: ФРГ планирует выкупить долю в компании по обогащению урана Urenco - 13.11.2026, ПРАЙМ
СМИ: ФРГ планирует выкупить долю в компании по обогащению урана Urenco
Немецкое правительство планирует выкупить долю в компании по обогащению урана Urenco у энергетических концернов RWE и E.ON, сообщает газета Welt со ссылкой на... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T15:31+0300
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фрг
нидерланды
rwe
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БЕРЛИН, 13 ноя - ПРАЙМ. Немецкое правительство планирует выкупить долю в компании по обогащению урана Urenco у энергетических концернов RWE и E.ON, сообщает газета Welt со ссылкой на источники. "Федеральное правительство планирует приобрести доли концернов RWE и E.ON в (компании – ред.) Urenco", - говорится в материале. Согласно сообщению издания, базирующаяся в Великобритании Urenco также участвует в производстве "реакторного топлива для оборонных целей". В настоящее время акции Urenco поделены на три части. Одна принадлежит Великобритании, второй владеют Нидерланды, а третья распределена между немецкими RWE и E.ON. На данный момент сама Urenco управляет предприятием по обогащению урана в городе Гронау в ФРГ. Welt отметила, что Берлин, по-видимому, намерен сохранить свое присутствие в ядерной сфере по геостратегическим соображениям. В четверг в ходе заседания бюджетного комитета бундестага, на котором обсуждался проект бюджета страны на 2027 год, в текст проекта оказалась внесена новая статья расходов под названием "Расходы, связанные с приобретением и владением долями в компаниях энергетического сектора". На нее в проекте бюджета было заложено 4 миллиарда евро. Ни минфин, ни минэкономики ФРГ не стали давать комментарии в ответ на вопрос о том, на что конкретно немецкие власти планируют потратить 4 миллиарда евро. Представитель федерального министра экономики Катарины Райхе попросил с пониманием отнестись к тому, что сейчас власти не могут прокомментировать этот вопрос, говорится в сообщении издания.
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великобритания, фрг, нидерланды, rwe, e.on
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРГ, НИДЕРЛАНДЫ, RWE, E.ON
15:31 13.11.2026
 
СМИ: ФРГ планирует выкупить долю в компании по обогащению урана Urenco

Welt: немецкое правительство планирует выкупить долю в компании по обогащению урана Urenco

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2026
© fotolia.com / DOC RABE Media
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БЕРЛИН, 13 ноя - ПРАЙМ. Немецкое правительство планирует выкупить долю в компании по обогащению урана Urenco у энергетических концернов RWE и E.ON, сообщает газета Welt со ссылкой на источники.
"Федеральное правительство планирует приобрести доли концернов RWE и E.ON в (компании – ред.) Urenco", - говорится в материале.
Согласно сообщению издания, базирующаяся в Великобритании Urenco также участвует в производстве "реакторного топлива для оборонных целей". В настоящее время акции Urenco поделены на три части. Одна принадлежит Великобритании, второй владеют Нидерланды, а третья распределена между немецкими RWE и E.ON. На данный момент сама Urenco управляет предприятием по обогащению урана в городе Гронау в ФРГ.
Welt отметила, что Берлин, по-видимому, намерен сохранить свое присутствие в ядерной сфере по геостратегическим соображениям. В четверг в ходе заседания бюджетного комитета бундестага, на котором обсуждался проект бюджета страны на 2027 год, в текст проекта оказалась внесена новая статья расходов под названием "Расходы, связанные с приобретением и владением долями в компаниях энергетического сектора". На нее в проекте бюджета было заложено 4 миллиарда евро.
Ни минфин, ни минэкономики ФРГ не стали давать комментарии в ответ на вопрос о том, на что конкретно немецкие власти планируют потратить 4 миллиарда евро. Представитель федерального министра экономики Катарины Райхе попросил с пониманием отнестись к тому, что сейчас власти не могут прокомментировать этот вопрос, говорится в сообщении издания.
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯФРГНИДЕРЛАНДЫRWEE.ON
 
 
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