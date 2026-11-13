СМИ: ФРГ планирует выкупить долю в компании по обогащению урана Urenco
Welt: немецкое правительство планирует выкупить долю в компании по обогащению урана Urenco
© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
© fotolia.com / DOC RABE Media
БЕРЛИН, 13 ноя - ПРАЙМ. Немецкое правительство планирует выкупить долю в компании по обогащению урана Urenco у энергетических концернов RWE и E.ON, сообщает газета Welt со ссылкой на источники.
Согласно сообщению издания, базирующаяся в Великобритании Urenco также участвует в производстве "реакторного топлива для оборонных целей". В настоящее время акции Urenco поделены на три части. Одна принадлежит Великобритании, второй владеют Нидерланды, а третья распределена между немецкими RWE и E.ON. На данный момент сама Urenco управляет предприятием по обогащению урана в городе Гронау в ФРГ.
Welt отметила, что Берлин, по-видимому, намерен сохранить свое присутствие в ядерной сфере по геостратегическим соображениям. В четверг в ходе заседания бюджетного комитета бундестага, на котором обсуждался проект бюджета страны на 2027 год, в текст проекта оказалась внесена новая статья расходов под названием "Расходы, связанные с приобретением и владением долями в компаниях энергетического сектора". На нее в проекте бюджета было заложено 4 миллиарда евро.
Ни минфин, ни минэкономики ФРГ не стали давать комментарии в ответ на вопрос о том, на что конкретно немецкие власти планируют потратить 4 миллиарда евро. Представитель федерального министра экономики Катарины Райхе попросил с пониманием отнестись к тому, что сейчас власти не могут прокомментировать этот вопрос, говорится в сообщении издания.