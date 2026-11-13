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СМИ: новый гендиректор Nvidia ранее выступала против инвестинициатив Хуанга

СМИ: новый гендиректор Nvidia ранее выступала против инвестинициатив Хуанга - 13.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: новый гендиректор Nvidia ранее выступала против инвестинициатив Хуанга

Новый временный генеральный директор Nvidia Колетт Кресс ранее выступала против некоторых инвестиционных инициатив бывшего главы компании Дженсена Хуанга,... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T20:12+0300

2026-11-13T20:12+0300

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мировая экономика

китай

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ВАШИНГТОН, 13 ноя — ПРАЙМ. Новый временный генеральный директор Nvidia Колетт Кресс ранее выступала против некоторых инвестиционных инициатив бывшего главы компании Дженсена Хуанга, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией. Nvidia в четверг объявила об отставке Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с некой Элис Хуанг, якобы работавшей на власти Китая. Кресс, ранее занимавшая должность финансового директора Nvidia, временно возглавила компанию на период поиска постоянного преемника. "Кресс годами оставалась единственным руководителем Nvidia, готовым сдерживать масштабные и зачастую рискованные амбиции генерального директора Дженсена Хуанга. Пока он вел производителя чипов все глубже в сферу многомиллиардных инвестиций в искусственный интеллект, она выступала против", — пишет агентство. По данным Рейтер, Кресс играла важную сдерживающую роль в отношениях с Хуангом, чей успех предоставлял ему значительную свободу в принятии ключевых решений. "Кресс и ее сотрудники вступали в разногласия с Хуангом и отделом продаж компании из-за масштабных и рискованных сделок по финансированию, которые стали частью того, что некоторые критики с Уолл-стрит называли замкнутой экономикой искусственного интеллекта. Речь идет в том числе об инвестициях в OpenAI и компании, занимающиеся инфраструктурой для ИИ, такие как Lambda", — добавляет агентство. По словам источников Рейтер, стиль руководства Кресс отличается более спокойным подходом в сравнении с зачастую конфронтационной манерой Хуанга. Кроме того, Кресс, вероятно, будет выстраивать отношения с Вашингтоном так же, как это делают другие технологические компании: стремиться укреплять связи и находить союзников, а не вступать в противостояние из-за экспортных ограничений, как это происходило при руководстве Хуанга, отмечает агентство.

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мировая экономика, китай, вашингтон, nvidia, openai