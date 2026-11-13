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Совет директоров "Селигдара" продлил полномочия Татаринова на три года

Совет директоров "Селигдара" продлил полномочия Татаринова на три года - 13.11.2026, ПРАЙМ

Совет директоров "Селигдара" продлил полномочия Татаринова на три года

Совет директоров "Селигдара" продлил полномочия Сергея Татаринова в качестве генерального директора компании сроком на три года, сообщил полиметаллический... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T10:28+0300

2026-11-13T10:28+0300

2026-11-13T10:28+0300

бизнес

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Селигдара" продлил полномочия Сергея Татаринова в качестве генерального директора компании сроком на три года, сообщил полиметаллический холдинг. "В связи с истечением 20 ноября 2026 года срока полномочий генерального директора ПАО "Селигдар" Татаринова Сергея Михайловича, избрать Татаринова Сергея Михайловича генеральным директором ПАО "Селигдар" с 21 ноября 2026 года сроком на три года", - сказано в сообщении. Отмечается, что совет директоров также согласовал совмещение Татариновым должности генерального директора АО "Золото Селигдара". Кроме того, был избран состав правления холдинга из шести человек, однако их имена не раскрываются. Татаринов возглавит правление в качестве председателя. "Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире - по запасам олова. По данным холдинга, 50,62% предприятия принадлежит ООО "Максимус", 7,13% - экс-президенту компании Константину Бейриту, 5,65% - АО "Русские фонды", 5,65% - самому Татаринову.

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