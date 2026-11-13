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Совет директоров Nvidia обратился к главе Arm в поисках преемника Хуанга
Совет директоров Nvidia обратился к главе Arm в поисках преемника Хуанга - 13.11.2026, ПРАЙМ
Совет директоров Nvidia обратился к главе Arm в поисках преемника Хуанга
Совет директоров разработчика графических процессоров Nvidia обратился к главе британского разработчика чипов Arm Рене Хаасу в рамках поиска возможного... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T20:48+0300
2026-11-13T20:48+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров разработчика графических процессоров Nvidia обратился к главе британского разработчика чипов Arm Рене Хаасу в рамках поиска возможного преемника Дженсена Хуанга на посту главы Nvidia, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Nvidia в четверг объявила об отставке Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с некой Элис Хуанг, якобы работавшей на власти Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.
"Совет директоров Nvidia обратился к генеральному директору Arm Рене Хаасу в поисках потенциального преемника Дженсена Хуанга", - передает газета.
Хаас возглавляет Arm, поддерживаемую SoftBank, с 2022 года, уточняет издание. Он уже работал в Nvidia с 2006 по 2013 год и до сих пор поддерживает хорошие отношения с Хуангом и некоторыми членами совета директоров компании, пишет Financial Times.
По словам источников, Хаас является одним из нескольких кандидатов на пост главы Nvidia. При этом нет гарантий, что должность предложат именно ему или что он согласится ее занять.
Arm отказалась от комментариев газете, а Nvidia не предоставила оперативного ответа на соответствующий запрос.
В настоящее время обязанности главы Nvidia временно исполняет финансовый директор компании Колетт Кресс.
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технологии, мировая экономика, китай, кнр, nvidia, financial times, мид китая
Технологии, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Nvidia, Financial Times, МИД Китая
Совет директоров Nvidia обратился к главе Arm в поисках преемника Хуанга
FT: совет директоров Nvidia обратился к главе Arm Хаасу в поисках преемника Хуанга
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров разработчика графических процессоров Nvidia обратился к главе британского разработчика чипов Arm Рене Хаасу в рамках поиска возможного преемника Дженсена Хуанга на посту главы Nvidia, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Nvidia в четверг объявила об отставке Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с некой Элис Хуанг, якобы работавшей на власти Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.
"Совет директоров Nvidia обратился к генеральному директору Arm Рене Хаасу в поисках потенциального преемника Дженсена Хуанга", - передает газета.
Хаас возглавляет Arm, поддерживаемую SoftBank, с 2022 года, уточняет издание. Он уже работал в Nvidia с 2006 по 2013 год и до сих пор поддерживает хорошие отношения с Хуангом и некоторыми членами совета директоров компании, пишет Financial Times.
По словам источников, Хаас является одним из нескольких кандидатов на пост главы Nvidia. При этом нет гарантий, что должность предложат именно ему или что он согласится ее занять.
Arm отказалась от комментариев газете, а Nvidia не предоставила оперативного ответа на соответствующий запрос.
В настоящее время обязанности главы Nvidia временно исполняет финансовый директор компании Колетт Кресс.