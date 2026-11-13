https://1prime.ru/20261113/sovet-875221135.html

Совет директоров Nvidia обратился к главе Arm в поисках преемника Хуанга

Совет директоров Nvidia обратился к главе Arm в поисках преемника Хуанга - 13.11.2026, ПРАЙМ

Совет директоров Nvidia обратился к главе Arm в поисках преемника Хуанга

Совет директоров разработчика графических процессоров Nvidia обратился к главе британского разработчика чипов Arm Рене Хаасу в рамках поиска возможного... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T20:48+0300

2026-11-13T20:48+0300

2026-11-13T20:48+0300

технологии

мировая экономика

китай

кнр

nvidia

financial times

мид китая

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875221135.jpg?1794592123

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров разработчика графических процессоров Nvidia обратился к главе британского разработчика чипов Arm Рене Хаасу в рамках поиска возможного преемника Дженсена Хуанга на посту главы Nvidia, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Nvidia в четверг объявила об отставке Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с некой Элис Хуанг, якобы работавшей на власти Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia. "Совет директоров Nvidia обратился к генеральному директору Arm Рене Хаасу в поисках потенциального преемника Дженсена Хуанга", - передает газета. Хаас возглавляет Arm, поддерживаемую SoftBank, с 2022 года, уточняет издание. Он уже работал в Nvidia с 2006 по 2013 год и до сих пор поддерживает хорошие отношения с Хуангом и некоторыми членами совета директоров компании, пишет Financial Times. По словам источников, Хаас является одним из нескольких кандидатов на пост главы Nvidia. При этом нет гарантий, что должность предложат именно ему или что он согласится ее занять. Arm отказалась от комментариев газете, а Nvidia не предоставила оперативного ответа на соответствующий запрос. В настоящее время обязанности главы Nvidia временно исполняет финансовый директор компании Колетт Кресс.

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, китай, кнр, nvidia, financial times, мид китая