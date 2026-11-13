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SpaceX вложит более 74 миллиардов долларов в дата-центры в Техасе и Аризоне
SpaceX вложит более 74 миллиардов долларов в дата-центры в Техасе и Аризоне - 13.11.2026, ПРАЙМ
SpaceX вложит более 74 миллиардов долларов в дата-центры в Техасе и Аризоне
Компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX планирует инвестировать более 74 миллиардов долларов в строительство двух дата-центров в штатах Техас и... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T12:25+0300
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ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. Компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX планирует инвестировать более 74 миллиардов долларов в строительство двух дата-центров в штатах Техас и Аризона, говорится в заявлении компании. "Мы продвигаем два масштабных проекта – крупный новый суперкомпьютерный центр… в Техасе и второй комплекс… в Аризоне. В общей сложности речь идет о более чем 74 миллиардах долларов планируемых инвестиций в США", - говорится в заявлении на официальном сайте компании. Один из центров компания планирует построить на базе Starbase в долине Рио-Гранде в Техасе, другой - в округе Кочиз в Аризоне. На объект в Аризоне SpaceX намерена направить около 50 миллиардов долларов. Центр в Техасе предназначен для обучения передовых систем искусственного интеллекта, в том числе для медицинских исследований, реагирования на чрезвычайные ситуации и обеспечения национальной безопасности. По заявлению компании, он будет самостоятельно вырабатывать электроэнергию, не используя общую энергосеть. Газета Financial Times 6 ноября сообщала со ссылкой на источники, что демократы намерены усилить контроль над разработчиками искусственного интеллекта (ИИ) в США. В частности, конгрессвумен от Аризоны Ясамин Ансари предложила приостановить разработку передовых моделей ИИ и запретить создание искусственного сверхинтеллекта.
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технологии, мировая экономика, техас, сша, spacex
Технологии, Мировая экономика, ТЕХАС, США, SpaceX
SpaceX вложит более 74 миллиардов долларов в дата-центры в Техасе и Аризоне
SpaceX планирует вложить более 74 миллиардов долларов в дата-центры в Техасе и Аризоне
ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. Компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX планирует инвестировать более 74 миллиардов долларов в строительство двух дата-центров в штатах Техас и Аризона, говорится в заявлении компании.
"Мы продвигаем два масштабных проекта – крупный новый суперкомпьютерный центр… в Техасе и второй комплекс… в Аризоне. В общей сложности речь идет о более чем 74 миллиардах долларов планируемых инвестиций в США", - говорится в заявлении на официальном сайте компании.
Один из центров компания планирует построить на базе Starbase в долине Рио-Гранде в Техасе, другой - в округе Кочиз в Аризоне. На объект в Аризоне SpaceX намерена направить около 50 миллиардов долларов.
Центр в Техасе предназначен для обучения передовых систем искусственного интеллекта, в том числе для медицинских исследований, реагирования на чрезвычайные ситуации и обеспечения национальной безопасности. По заявлению компании, он будет самостоятельно вырабатывать электроэнергию, не используя общую энергосеть.
Газета Financial Times 6 ноября сообщала со ссылкой на источники, что демократы намерены усилить контроль над разработчиками искусственного интеллекта (ИИ) в США. В частности, конгрессвумен от Аризоны Ясамин Ансари предложила приостановить разработку передовых моделей ИИ и запретить создание искусственного сверхинтеллекта.