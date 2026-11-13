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SpaceX может купить землю в Техасе - 13.11.2026, ПРАЙМ
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SpaceX может купить землю в Техасе
SpaceX может купить землю в Техасе - 13.11.2026, ПРАЙМ
SpaceX может купить землю в Техасе
Американская SpaceX обсуждает возможность приобретения около 1,2 тысячи акров (486 гектаров) земли, находящейся в управлении департамента парков и дикой природы | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T21:12+0300
2026-11-13T21:12+0300
технологии
бизнес
техас
spacex
xai
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Американская SpaceX обсуждает возможность приобретения около 1,2 тысячи акров (486 гектаров) земли, находящейся в управлении департамента парков и дикой природы Техаса (TPWD) и прилегающей к пусковому комплексу компании, следует из пресс-релиза SpaceX. "SpaceX обсуждает возможность приобретения земельного участка площадью около 1200 акров, находящегося в ведении департамента парков и дикой природы штата Техас (TPWD) и прилегающего к пусковому комплексу SpaceX", - говорится в сообщении. Компания объясняет необходимость покупки обеспечением безопасности действующего космодрома. По ее данным, посторонние регулярно проникают на производственные территории через прилегающие государственные земли, что создает риски для посетителей и сотрудников. В SpaceX подчеркнули, что пляж Бока-Чика не входит в предполагаемую сделку и останется общественным. По заявлению компании, вырученные от продажи средства власти Техаса смогут направить на создание новых парков и зон отдыха в долине Рио-Гранде. SpaceX также заявила о намерении сохранить около 600 акров (243 гектара) приобретаемой территории под постоянной защитой, которая запретит застройку. Кроме того, компания предложила инвестировать десятки миллионов долларов совместно с земельным управлением Техаса в борьбу с эрозией пляжа Бока-Чика. Компания также сообщила, что уже вывезла с пляжа более 50 тонн мусора и участвует в программах защиты морских черепах. SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Илоном Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.
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технологии, бизнес, техас, spacex, xai
Технологии, Бизнес, ТЕХАС, SpaceX, xAI
21:12 13.11.2026
 
SpaceX может купить землю в Техасе

SpaceX обсуждает покупку земли в Техасе, прилегающей к пусковому комплексу компании

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Американская SpaceX обсуждает возможность приобретения около 1,2 тысячи акров (486 гектаров) земли, находящейся в управлении департамента парков и дикой природы Техаса (TPWD) и прилегающей к пусковому комплексу компании, следует из пресс-релиза SpaceX.
"SpaceX обсуждает возможность приобретения земельного участка площадью около 1200 акров, находящегося в ведении департамента парков и дикой природы штата Техас (TPWD) и прилегающего к пусковому комплексу SpaceX", - говорится в сообщении.
Компания объясняет необходимость покупки обеспечением безопасности действующего космодрома. По ее данным, посторонние регулярно проникают на производственные территории через прилегающие государственные земли, что создает риски для посетителей и сотрудников.
В SpaceX подчеркнули, что пляж Бока-Чика не входит в предполагаемую сделку и останется общественным. По заявлению компании, вырученные от продажи средства власти Техаса смогут направить на создание новых парков и зон отдыха в долине Рио-Гранде.
SpaceX также заявила о намерении сохранить около 600 акров (243 гектара) приобретаемой территории под постоянной защитой, которая запретит застройку.
Кроме того, компания предложила инвестировать десятки миллионов долларов совместно с земельным управлением Техаса в борьбу с эрозией пляжа Бока-Чика. Компания также сообщила, что уже вывезла с пляжа более 50 тонн мусора и участвует в программах защиты морских черепах.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Илоном Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.
 
ТехнологииБизнесТЕХАСSpaceXxAI
 
 
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