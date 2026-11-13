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Бензин Аи-92 на Петербургской бирже подешевел на 2,3%

Бензин Аи-92 на Петербургской бирже подешевел на 2,3% - 13.11.2026, ПРАЙМ

Бензин Аи-92 на Петербургской бирже подешевел на 2,3%

Средняя цена бензина Аи-92 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России по итогам прошедшей недели снизилась на 2,3%, а... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T14:44+0300

2026-11-13T14:44+0300

2026-11-13T14:44+0300

рынок

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Средняя цена бензина Аи-92 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России по итогам прошедшей недели снизилась на 2,3%, а межсезонное дизельное топливо подешевело на 0,3%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных торгов. Так, средняя биржевая цена бензина Аи-92 в период с 9 по 13 ноября снизилась до 65 489 рублей за тонну с 67 060 рублей на рабочей неделе с 2 по 6 ноября. Таким образом, снижение составило 2,3%. Средняя цена бензина Аи-95 понизилась на 2,2% - до 72 381 рубля за тонну с 74 037 рублей неделей ранее. Средняя стоимость межсезонного дизельного топлива снизилась на 0,3%, до 60 797 рублей за тонну с 60 992 рублей на прошлой неделе, а зимнего - на 2%, до 78 857 рублей за тонну с 80 499 рублей.

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рынок